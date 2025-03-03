TVB收視｜榜首又係《東張》　食正潮流動畫電影《哪吒》成績勁好

無綫公布上周（2月24日至3月2日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，《東張西望》跨平台直播收視最高24.2點，續踞上周收視榜首。大眾關心的兩套特備節目收視亦出爐，動畫電影《哪吒之魔童降世》最高收視21.6點；四台聯播《啟德體育園開幕典禮》最高收視17.1點。

無綫緊貼播放《哪吒之魔童降世》。

《東張西望》跨平台直播收視最高24.2點，續踞上周收視榜首。（《東張西望》截圖）

翡翠台上周一至周五收視如下，資訊節目《東張西望》最高收視24.2點（156萬觀眾）；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視20.2點（131萬觀眾）；周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚及JW王灝兒主演劇集《痞子無間道》，最高收視18.5點（120萬觀眾）；外購劇《太陽星辰》上周大結局最高收視16.4點（106萬觀眾）；接力播出的外購劇《大奉打更人》最高收視13.6點（88萬觀眾）；周五特備節目《哪吒之魔童降世》最高收視21.6點（140萬觀眾）；森美主持全新辯論形式綜藝節目《今晚乜都拗》，最高收視13.2點（86萬觀眾）。

周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚及JW王灝兒主演劇集《痞子無間道》，最高收視18.5點（120萬觀眾）（《痞子無間道》劇照）

周六晚《大師兄春日限定感謝祭》最高收視17.3點（112萬觀眾）；四台聯合播映《啟德體育園開幕典禮》最高收視17.1點（111萬觀眾）。周日晚播映《中年好聲音3》最高收視21.4點（139萬觀眾）；阮兆祥、梅小惠、江欣燕主持訪談節目《友乜唔講得》，今集請來陳彥行和鄧兆尊擔任嘉賓大爆當年情，最高收視16.4點（106萬觀眾）。