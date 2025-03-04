ROVER趁成軍一周年同粉絲進行親密互動　天光玩到天黑唔捨得走

ViuTV選秀節目《全民造星V》的參賽者卓金樂、雷濠權、陳鎮亨及王希晉，於去年2月29日成立了樂隊「ROVER」正式出道。日前（1日）剛好是他們出道一周年的日子，再加上卓金樂及陳鎮亨都於本周生日，所以特地抽出一天時間與逾百位粉絲一同慶祝。

ViuTV選秀節目《全民造星V》的參賽者卓金樂、雷濠權、陳鎮亨及王希晉，於去年2月29日成立了樂隊「ROVER」正式出道。(資料圖片)

ROVER趁出道一周年，再加上卓金樂及陳鎮亨都於本周生日，所以特地抽出一天時間與逾百位粉絲一同慶祝。(資料圖片)

當日ROVER成員先餵飽自己，然後成員就與在場的粉絲分成兩隊玩「大電視」，結果當然時粉絲隊勝出，即場得到成員們的自拍照。玩完遊戲後，馬上就為ROVER一周年進行慶祝，當然少不了兩位壽星的生日蛋糕，粉絲有心思地送上「乳豬蛋糕」及知名公仔蛋糕分別送予卓金樂及陳鎮亨，二人收到後都笑到合不攏嘴。

當日ROVER成員先餵飽自己。(資料圖片)

ROVER成員與在場的粉絲分成兩隊玩「大電視」。(資料圖片)

切完生日蛋糕後，ROVER成員進入下一環節，就是與粉絲進行親密的互動。4子分別到屬於自己粉絲的枱號一起聊天及燒烤，有粉絲更搞笑地串好數串的棉花糖讓偶像來燒，光聽就已經覺得甜到滿瀉。ROVER 4子由天光陪一班粉絲由天光玩到天黑，粉絲玩到不亦樂乎，帶著依依不捨的心情離開。

切完生日蛋糕後，ROVER成員進入下一環節，就是與粉絲進行親密的互動。(資料圖片)

ROVER 4子分別到屬於自己粉絲的枱號一起聊天及燒烤。(資料圖片)

次日（2日)，將近生日的卓金樂更去了粉絲為他辦生日應援的茶飲店，他一到場粉絲就像「蟻褸蜜糖」般圍著他，最後他化身佛祖，對粉絲「有求必應」，亦與在場的粉絲切生日蛋糕一同慶祝。

卓金樂去了粉絲為他辦生日應援的茶飲店。(資料圖片)

卓金樂化身佛祖，對粉絲「有求必應」。(資料圖片)