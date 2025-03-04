《奪命提示》劉穎鏇出「較剪腳」晒逆天長腿 勢成新一代打女

（2025年3月4日）由文偉鴻監製、譚劍偉、梁恩東、湯健萍編審的全新動作懸疑劇《奪命提示》，將由3月17日（周一）起接棒《痞子無間道》，逢周一至周五晚八點半翡翠台播映，主要演員有陳山聰、張振朗、劉佩玥、劉穎鏇、丁子朗、郭柏妍、林子善、呂珊、樊奕敏、區明妙等。

「五分鐘後有兇案發生，你將會成為下一個被殺目標！」向來出名打造大量動作場口的無綫金牌監製文偉鴻（Jazz），對上推出的《超能使者》及《隱形戰隊》叫好又叫座，除因主角夠型夠靚夠拼搏、人物設計夠鮮明；緊湊而又充滿張力的劇情，及難以預估的終極Big Boss亦是成功要素之一。來到最新劇集作品《奪命提示》，Jazz除繼續加入大量令人血脈沸騰的招牌打鬥、爆破、槍戰及追逐場面，還加入了很重的懸疑元素，懸疑的核心則落在人工智能「手機助理」不停發放的神秘信息上。

盤點劇集重點個案

《奪命提示》以講述刑事情報科總督察姜曦文（劉佩玥飾）調查女UC（臥底）失蹤案揭開序幕，因「手機助理」Julie的導航系統忽然失靈，與隊友失聯的曦文被逼落單行動。正當曦文落力欲返回正確地點之際，Julie卻一直強調「你已經到達目的地」、「你已經到達目的地」、「你已經到達目的地」…最終曦文驚覺自己被Julie導航帶領前往的地點，竟是失蹤女UC被遺置屍體的地方…隨著來自Julie的神秘信息愈來愈多，警方高層關振羽（張國強飾）決定成立專案小組ASIB，眾人除著力調查「鋸腳狂魔」，還有「人體無故自燃」、「荒屋乾屍」及「兒童院幼童憑空失蹤」等一連串離奇案件…

昨晚（3日）無綫正式發布首條長約30秒的官方預告片，預告片除打正旗號以「AI人工智能加盟是敵是友」作為宣傳重點，還在極短時間內曝光了劇集各種精華，包括充滿官能刺激的槍戰及爆破場面，當中劉穎鏇的無敵長腿攻擊、奪命箍頸較剪腳，及張振朗的倒掛金鈎均相當搶眼。另Jazz繼上次在《隱形戰隊》中將劉穎鏇及劉佩玥打造成最強的「雙劉組合」後，這次再次搞搞新意思，分別安排新加入的郭柏妍分別part住劉佩玥及劉穎鏇出動，預告片還曝光了「妍玥CP」的純白小背心＋飄逸長髮型爆揸槍造型，有台型之餘又有美感，期待值爆燈。