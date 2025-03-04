Miki楊愛瑾40歲生日慶祝逾月　網民驚覺唔同樣少女味減卻

前Cookies成員楊愛瑾（Miki）在2016年與永安集團太子郭永淳結婚後，三年抱兩先後誕下一仔一女，一家四口幸福美滿。轉眼Miki迎來40歲生日，整個2月輪番慶祝，壽星女開心吹多次蠟燭，笑得燦爛時網民驚覺唔同樣。



前Cookies成員楊愛瑾（Miki）轉眼迎來40歲生日，整個2月輪番慶祝。（IG：@mikiyeung）

前Cookies成員楊愛瑾（Miki）轉眼迎來40歲生日，整個2月輪番慶祝。（IG：@mikiyeung）

前Cookies成員楊愛瑾（Miki）轉眼迎來40歲生日，整個2月輪番慶祝。（IG：@mikiyeung）

元祖級女團COOKIES當年9餅風靡萬千少男少女，幾位成員各有發展去向不同，當中公認最靚的MIKI楊愛瑾，2006年結婚後淡出幕前，榮升富貴人妻的她不時周遊列國，又拍片分享闊太生活。Miki昨晚（3日）在社交平台貼出慶祝生日短片，除了和老公郭永淳及一對仔女慶祝外，還有她和不同朋友聚會，壽星女邊玩空中瑜珈邊吹蠟燭，又收到大批潮物crybaby。有數張照片驚覺樣貌有變，雖然keep得好但少女味減卻不少。

大批好友輪住為楊愛瑾（Miki）慶祝40歲生日。（IG：@mikiyeung）

大批好友輪住為楊愛瑾（Miki）慶祝40歲生日。（IG：@mikiyeung）

大批好友輪住為楊愛瑾（Miki）慶祝40歲生日。（IG：@mikiyeung）

大批好友輪住為楊愛瑾（Miki）慶祝40歲生日。（IG：@mikiyeung）

楊愛瑾（Miki）收到好多潮物CRYBABY。（IG：@mikiyeung）

Miki留言：「充滿着愛的二月，眨吓眼就已經過去，今年我已經踏入四字頭，20歲和30歲的記憶，彷彿在昨天，那些以為永遠不會退（褪）色的青春碎片，都成為了滋養的養料，要特別感謝每個陪我渡過之前日子的你，摯友們的笑聲總會在雨天撐起彩虹，愛人掌心的溫度是穿越迷霧的指南針，孩子們的笑臉是我繼續前行的動力，你們是生命贈與我的活體書簽，當然也要特別感謝自己，有好好在感受生命中的每一個當下，無論幾歲，活在當下，緩緩人生，自有答案，最後感謝上帝給我生命中的點點滴滴，讓我成為有經歷的我。」

有留言指楊愛瑾（Miki）唔同樣。（IG：@mikiyeung）

有留言指楊愛瑾（Miki）唔同樣。（IG：@mikiyeung）

有留言指楊愛瑾（Miki）唔同樣。（IG：@mikiyeung）

有留言指楊愛瑾（Miki）唔同樣。（IG：@mikiyeung）