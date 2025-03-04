直播靈接觸｜梁思浩爆女星撞鬼半裸跑出房　謝雪心遇集體靈異事件

由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英（Darren）主持，TVB Plus（82台）靈異直播一小時節目《直播靈接觸》，每集會有各門各派玄學大師坐陣，跟觀眾互動解答靈異疑難，更會邀請有份量藝人亮相，分享他們的靈異經歷。日前播出一集《直播靈接觸》主題為「電視台靈異事件」，請來粵劇名伶謝雪心（心姐）擔任嘉賓。節目中心姐透露在不同電視台打工，遭遇過不少靈異經歷，但未必屬於別人所講的靈異體質，她笑說︰「冇特別咁諗，但梨園子弟可能因為都同靈界嘅關係比較深，所以易啲接觸到都唔奇。」

《直播靈接觸》請來名伶謝雪心擔任嘉賓。

心姐憶述印象最深的經歷，發生在拍攝劇集《靈戲逼人》時集體撞鬼。當時幾位演員正拍攝一場送客戲份，心姐說︰「好清楚記得係第九集，約莫30至35分鐘左右。順利拍完點知攝影師話唔得，因為有隻手由天花伸落嚟。」心姐表示現場天花為密封設計，沒可能出現上述情況。但一班演員及導演看重播時，赫然見到畫面上方，果然有隻手凌空從天花伸下來。在場各人看完後都默不作聲，當沒事發生般重拍，非常專業。另一件靈異事發生在外地拍《宮心計2》時，心姐表示下榻酒店環境優美，但每晚都發着同一怪夢，被一群不知名猛獸追，搞到精神不振。同劇張文慈知悉後代禱求平安，果然當晚心姐一覺瞓到大天光，她笑說︰「點知第二朝同劇張慧儀開工化妝時就猛鬧『撞鬼』，話成晚發埋啲唔知咩惡夢俾嘢追，嚇到我唔敢出聲，原來啲『嘢』趕咗去佢間房。」

謝雪心表示拍《靈戲逼人》被鬼手累到要NG。

節目中梁思浩自爆初次遇鬼的經過，事發於21歲那年到加拿大拍攝60集長劇。一班工作人員入住當地一間古堡式酒店，安頓後思浩到房間找另一女演員用膳，對方一開門便被嚇一跳，他說︰「一開門見到佢背後有位6呎幾高嘅男人企喺度，當時心諗『乜咁渴呀』，咁快搵男人，咁我緊係唔好意思就走啦，原來嗰隻係鬼。」隔了會該女演員半裸披住毛巾在走廊大叫「有鬼」，她事後表示正沖涼，透過浴簾見到有個好高黑影望住自己，嚇到她拿起毛巾就跑出房間。