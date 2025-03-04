張致恒貼投注紀錄宣傳「賭博贏錢貼士」群組　背後疑是詐騙集團

張致恒一家長期經濟困難，雖然他有做雜工，但根據他之前講過年都侷住「提早收爐」，似乎搵得不多，加上日前他炮轟《財政預算案》取消資助，一家六口似乎更陷入水深火熱，他要另覓「財路」。



張致恒被指宣揚賭博。（IG@stevencheung）

四子之父張致恒日前炮轟《財致預算案》取消學生津貼。（IG@stevencheung）

日前張致恒就在社交平台貼出一堆馬會投注紀錄，全波都是贏馬、贏波，有一項投注更是買$20,000贏$104,384，張致恒幫對方宣傳，他說：「不得不幫呢位師兄宣傳下，跟咗一段時間真係可以喺馬會贏錢，真係幫補咗我唔少收入。」又指自己貼出的投注紀錄便是對方贏的「飛」，之後他貼出了一個Telegram群組連結，叫大家有興趣可以去睇睇。

張致恒在IG貼出一堆贏波及贏馬的投注紀錄，指這位人兄帶挈自己不少，更留低了一條Telegram連結。（IG@stevencheung）

網民質疑張致恒幫俗稱「賣料狗」的專頁宣傳，其實這是一種近年興起的詐騙方式，這類賣料Page通常會向IG有一定人數的專頁賣手，向他們高價收購IG賬號，之後就會用這些IG發布賺錢、贏錢、買奢侈品的訊息，指自己都是靠贏波贏馬賺大錢，吸引人向他博取贏波貼士，而這些所謂「內幕」貼士，當然不會是免費的。不過跟著這些貼士去買波也未必會贏，有人更因而輸大錢，不過向賣貼士者追究亦無門，畢竟他們會戴晒頭盔，指賭博有風險，不一定穩贏。

賣料Page通常會向IG有一定人數的專頁賣手，向他們高價收購IG賬號，之後就會用這些IG發布賺錢、贏錢、買奢侈品的訊息，指自己都是靠贏波贏馬賺大錢，吸引人向他博取贏波貼士。（網上圖片）

其實台灣都曾有YouTuber「好棒Bump」自掏腰包去踢爆這些集團，更曾請得曾從前這類詐騙的人受訪，拆解他們的營運方式。第一種方式，當你表示想要貼士，他就會叫你轉帳，之後再幫你投注，而你並不會得到彩票的截圖，對方隔天會跟你說「未中獎」。第二種方式是按對方的貼士，親自去投注，但這位「好棒Bump」買了幾萬蚊台幣都無中獎，不過就獲回覆「我是分析把比賽過關的機率提升，不是穩贏。」

「好棒Bump」自掏腰包去踢爆這些集團，拆解他們的營運方式，第一種方式，當你表示想要貼士，他就會叫你轉帳，之後再幫你投注，而你並不會得到彩票的截圖，對方隔天會跟你說「未中獎」。（YouTuber@好棒Bump）

第二種方式是按對方的貼士，親自去投注。（YouTuber@好棒Bump）

YouTuber實測過，用了近3萬台幣去投注，但1蚊都冇贏過，對方就回覆：「我是分析把比賽過關的機率提升，不是穩贏。」（YouTuber@好棒Bump）

詐騙集團中人接受訪問時，講出幾種常見手段。（1）通常他們會買晒兩邊，然後只將贏的投注紀錄放上網；（2）買張5萬、10萬的彩券，影完相，告訴投注站買錯，要求改飛改成投注額較低的（適用於台灣）；（3）自己買機印彩票。

曾從事詐騙的人員接受YouTuber訪問，他列出幾種營運詐騙手段。（YouTuber@好棒Bump）

雖然沒有證據顯示張致恒已賣Page，不過就引起網民爭議，指他宣揚賭博，恐誤墮法網。其實過往他亦曾在社交平台貼出疑是網上德州撲克平台網站廣告，但有網民就認為，找張致恒宣傳賭博冇說服力，更謂：「佢條X街冇錢仲走去賭」、「咁易贏錢個個喺屋企攤喺張床撳兩個掣就有錢收，X有人返工咩？」、「搵佢賣廣告有說服力咩？」、「搵佢賣廣告個人係咪搞笑，贏到錢佢老婆唔使X叫啦！」