協商的技術｜李帝勳演傳奇談判專家　《臥底高中》徐廣俊除衫騷肌

踏入三月，「黃Viu」繼續為廣大觀眾送上最多元化的亞洲大熱節目，除了由朴珍榮和盧正義主演的Viu Original奇幻韓劇《魔女》、徐康俊和秦基周領軍的Viu Original原創韓劇《臥底高中》先後引領風騷，由視帝李帝勳獨挑大樑的全新話題韓劇《協商的技術》也將於3月8日登陸「黃Viu」，香港觀眾萬勿錯過以下三月煲劇攻略！

《協商的技術》

《協商的技術》講述被譽為傳奇談判專家的尹洙諾（李帝勳飾）為拯救陷入危機的山人集團而展開了一場高風險的談判，劇情將圍繞他及其精英團隊的活躍故事。作為韓劇收視保證，李帝勳透露被故事吸引而接下劇本：「收購和合併這種題材在韓劇裡並不常見，因此對我來說是非常特別且有趣的體驗！為了讓尹洙諾這個角色與以往有所不同，所以嘗試了銀髮造型，這種讓人難以捉摸、隱藏著秘密的神秘感，或許會勾起觀眾的好奇心。」

《協商的技術》講述被譽為傳奇談判專家的尹洙諾（李帝勳飾），為拯救陷入危機的山人集團而展開了一場高風險的談判，是韓劇少有題材。

《魔女》

改編自姜草人氣作品，Viu Original原創奇幻韓劇《魔女》講述朴美貞（盧正義飾）自小被稱為「魔女」，喜歡她的男人不是受傷就是死亡，導致她被同學疏遠，甚至被村民驅趕，高中時期便隻身移居首爾過著與世隔絕的生活；她的同級同學李東鎮（朴珍榮飾）愛在心裡口難開，最終錯過了與女方認識的機會。為了證明美貞並非魔女，東鎮考入統計學系，企圖用數字證明圍繞美貞的不幸只是偶然，可是他卻在一次又一次中失敗。十年過去，東鎮成為了業界最強的數據分析師，某天他在地鐵意外重逢美貞，卻發現對方依舊過得非常孤獨，不但沒有朋友、更只敢在深夜出門，為此他決定回到起點找出線索，試圖打破對方的惡運！

《魔女》改編自姜草人氣作品，盧正義與朴珍榮繼《Dream High 2》後暌違13年再度合作，笑言感覺就似老友敍舊。

《魔女》雖然是珍榮退伍後首部電視劇，不過他日前自爆該劇原來早於兩年前完成拍攝：「這是兩年前就拍完的項目，也是退伍後第一部電視劇，所以有點緊張；但是退伍後就有電視劇可以播，我感到非常高興！」談到《魔女》是他和盧正義繼《Dream High 2》後暌違13年再度合作，他笑言感覺就似老友敍舊：「時間過得很快，能夠與老朋友再次合作，我們真有緣分！不過我覺得不公平的是，我的心智跟當年一樣，但是我的身體好像已經老了。」盧正義也表示：「時隔多年再次見面，我感到相當興奮，情況就似初次見面一樣，我們玩得很開心！」相差七歲的二人在劇中飾演高中同學，看起來卻毫無違和感，讓人更期待他們的化學反應。

《魔女》雖然是珍榮退伍後首部電視劇，不過他日前自爆該劇原來早於兩年前完成拍攝：「這是兩年前就拍完的項目，也是退伍後第一部電視劇，所以有點緊張。」

《臥底高中》

Viu Original原創動作韓劇《臥底高中》講述國家情報院特工鄭海成（徐康俊飾）在一次行動後被降職，後來還被指派執行秘密任務——追查高宗皇帝消失的十噸金塊下落！為了隱藏身份，他偽裝成高中生潛入炳文高中，並在打聽下懷疑學校舊館就是收藏金塊的所在地，卻差點被熱血代課老師吳秀雅（秦基周飾）發現；然而富有正義感的他看不慣同學李東民遭到校園欺凌，更與國會議員的兒子、校霸朴泰秀發生肢體衝突，讓秀雅開始反思身自己為老師的缺失，兩人也由此結下不解之緣。

《臥底高中》講述國家情報院特工鄭海成（徐康俊飾）在一次行動後被降職，後來還被指派執行秘密任務——追查高宗皇帝消失的十噸金塊下落！

《臥底高中》鄭海成一角是個正義可靠的特工，現實中的徐康俊也讓秦基周讚不絕口：「他在片場完美地扮演了領導者的角色，看到他獨自處理很多事情卻從不分心，也沒有半點疲態，讓我無條件產生信任。」劇中徐康俊和秦基周不時鬥嘴，令觀眾看得開懷大笑，對此徐康俊也笑言兩人默契十足：「基周真的很可愛，她會隨著對方的表現而改變自己的演技，她真是一個好演員，這次和她合作讓我得到很多啟發。」提到第一集便大方半裸晒肌，徐康俊則表示無有怕：「我並不介意裸露鏡頭，因為我在軍隊裡有很多時間，唯一能做的就是鍛鍊身體，所以我把自己照顧得很好，可以隨時拍攝這些場景。」

提到第一集便大方半裸晒肌，徐康俊則表示無有怕：「我並不介意裸露鏡頭，因為我在軍隊裡有很多時間，唯一能做的就是鍛鍊身體，所以我把自己照顧得很好，可以隨時拍攝這些場景。」

《似錦》

由古風美女景甜與當紅小生張晚意合作的古裝陸劇《似錦》已於3月1日空降「黃Viu」！該劇融合了嫡女重生、復仇以及雙世宿命等元素，「重生」在過去兩年成了爆款古裝劇的賣點，《似錦》還加入經商和探案等設定，難怪網民大呼值得期待。

《似錦》講述東平伯府的四小姐姜似（景甜飾）在前世死於愛人鬱錦（張晚意飾）手中後，並重啟了命運；這一世，姜似勇敢地選擇退婚，智鬥惡毒的嬸嬸，開設香鋪，幫助好友，並調查少女連環被害案，逐步改寫過去的悲劇人生。姜似與鬱錦這位少年將軍再次相遇，兩人雖然內心各懷心事，卻仍難以割捨彼此的糾纏。姜似和鬱錦攜手改變了哥哥姜湛落水而亡、姊姊姜依自縵的命運，也成功扭轉了父親被長公主陷害斬首的結局，經歷重重困難後，姜似對鬱錦的態度逐漸改變，願意再次與他相愛……

《似錦》由古風美女景甜與當紅小生張晚意合作，融合了嫡女重生、復仇以及雙世宿命等元素。

《掌心》

陸劇《掌心》講述醫學世家出身的顧清（劉詩詩飾）自小擅長催眠之術，可是她在年少時被人利用，催眠多位女性落入奸人之手，使她一直背負罪責而活；後來顧氏慘被滅門，顧清為了活下去改名「葉平安」，並展開了一場為期十八年的復仇！近日 《掌心》發展到出身卑微的元少城（竇驍飾）因為一系列案件備受康平王伍由敬（王志飛飾）賞識，並授意他與伍顯兒（徐嬌飾）來往，少城好奇女方為何願意和自己結為夫妻，顯兒卻直言婚姻只是一場交易；平安試圖揭露伍由敬幕後操縱御史案的真相，聖上卻以她的醫術欠佳為由，責令她離開聖都！平安與元少城告別之時，少城問她能否對案件放手，她卻表明要追查到底，二人分道揚鑣。一年後，葉平安仍無法放下御史案，元少城則是蟄伏於兇手之中，背負罵名深入調查……《掌心》不亂點鴛鴦、不刻意製造性別對立，而是透過軍餉案、御史案等單一案件，反映了階段壓迫、層層剝削的殘酷百態，成功吸引了不少劇迷的關注！如果你還未開劇，現在即可到「黃Viu」收看。

《掌心》不亂點鴛鴦、不刻意製造性別對立，而是透過軍餉案、御史案等單一案件，反映了階段壓迫、層層剝削的殘酷百態，成功吸引了不少劇迷的關注！

《大叔的愛(泰國版)》

改編自同名日劇，《大叔的愛（泰國版）》講述年輕地產經理Heng（Earth飾）某天被男上司Kongdech（Krit飾）和新同事Mo（Mix飾）連環示愛，經歷深入了解和相處後，Heng和Mo決定嘗試交往，Mo卻在此時生病，貼心的Heng主動提出分擔他的工作，於是被客戶安排他和Kongdech到鬼屋過夜；另一邊廂，Mo的前男友Ten細心照顧Mo，又提醒他和Heng並不是同一個世界的人！可幸倆小口成功抵擋誘惑，下一集更會孖住見家長，想知道兩人能否得到Mo爸的認同？就要到「黃Viu」見證了。