吳卓羲即場打電話給黃宗澤「耍恩愛」　親暱稱呼竟是「老婆」？

吳卓羲於內地一向人氣不俗，最近他與視帝視后黎耀祥、陳展鵬、林夏薇及楊茜堯等人亮相真人騷節目《藝員新訓2025》，早前更在直播與網民互動，成功吸引不少網民關注。吳卓羲亦發揮他的搞笑本色，於節目中與林曉峰一唱一和，令不少網民都「笑爆嘴」。

吳卓羲一向人氣不俗，最近亮相真人騷節目《藝員新訓2025》。(小紅書圖片)

日前的直播中，吳卓羲表示如果現場有1800萬的點讚，3月7日那一集就會請好友黃宗澤到場，但就立即被現場的藝人問如果他來不了怎麼辦。吳卓羲即表示：「如果他來不了，我也不來。」但搞笑的是點讚量竟然達標，他即笑指慘了，因為他還未問過黃宗澤。林曉峰又問：「5000萬的時候又請誰來？」現場有人提議「林峯」，但他就說：「林峯，現在很大牌的。」其實大家都知道吳卓羲與黃宗澤及林峯都情同手足，所以才會開這樣的玩笑。

直播中，吳卓羲表示如果現場有1800萬的點讚，3月7日那一集就會請好友黃宗澤到場。(小紅書圖片)

吳卓羲又即場打電話給黃宗澤「耍恩愛」，向他表示大家都很想他們合體，而黃宗澤則謂：「你呢排成日做直播，唔怪得唔見你去健身啦！」吳卓羲不甘示弱反指他忙：「我有去㗎！你之前唔喺香港，咁多嘢拍！」最後楊茜堯都開口叫黃宗澤來節目：「我哋咁多人請你唔係唔嚟啊？」

吳卓羲又即場打電話給黃宗澤「耍恩愛」。(小紅書圖片)

黃宗澤聽到後立即說：「嚟嚟嚟！你叫到喎！」吳卓羲即搞笑要他在自己與楊茜堯中做出選擇：「咁你想要楊茜堯定吳卓羲先？」即被黃宗澤反串他：「細路仔咩要選擇！我要晒！」有網民更截下吳卓羲在電話中設定黃宗澤的名字為「老波」，有人搞笑的表示以為自己看到的是「老婆」，可見二人的友好程度簡直無人能及。