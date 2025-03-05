25歲男星疑於旺角砵蘭街非禮女子　遭經理人公司開除解約IG被刪除

日本男子組合「ONE N' ONLY」25歲成員上村謙信，與《假面騎士》20歲男星本島純政合作BL劇集《未成年~青澀的我們笨拙地進行中~》在海外爆紅，現今進行亞洲巡迴粉絲見面會，本月1日更在香港舉辦首次活動，原定本月22日在泰國、4月22日在大阪、5月11日在東京見粉絲，可是經理人公司星塵傳播昨晚（4日）卻突然發出聲明，稱上村謙信因「確認有重大違反合約的行為」，故即日將他退團及解約，Instagram帳號亦已被刪除。

日本男子組合「ONE N' ONLY」。（IG@onenonly_tokyo）

上村謙信被公司開除，餘下數場活動未有公布進一步詳情，泰國站的主辦單位表示「正在和藝人代表聯繫商討中」。另外5位成員對消息感到震驚，在社交網發文表示：「聽到消息時腦袋一片空白，需要時間整理心情。」並向粉絲致歉，經理人公司就指「ONE N' ONLY」未來以5人體制繼續活動，而4、5月舉辦的日本巡唱會如常以5人進行，不接受退票。另外有報道指，上村謙信有份參演的新電影《BATTLE KING!! Map of The Mind -序奏・終奏-》將如期上映。

上村謙信突然被經理人公司開除。（IG@onenonly_tokyo）

上村謙信今行蹤不明，網上出現部分猜測，有日本網民在社交平台X（前Twitter）轉發了一段27歲日籍男子在香港涉嫌性騷被捕的報道，聲稱報道中的嫌犯就是上村謙信，文中指：「他在粉絲見面會的慶功宴上對女性工作人員性騷擾，被香港警察逮捕。」不過報道中的嫌犯是27歲，與上村謙信年齡不符。有媒體今日將原本報道中的27歲改為25歲，有粉絲要求事務所作出具體的交代，但事務所未有進一步發聲。

上村謙信今行蹤不明，網上出現部分猜測。（IG@onenonly_tokyo）

近日有相關報道引述警方消息，指警方在2日接獲27歲本地女子報案，稱在旺角砵蘭街一家餐廳內懷疑被一名男子非禮，警方調查後，同日在尖沙咀以涉嫌「非禮」拘捕該名27歲日本籍男子，將他扣留調查。