王大陸准以500萬新台幣保釋限制出境　改控教唆傷人罪低頭首開腔

33歲台灣藝人王大陸涉嫌教唆友人游翔閔毆打叫車司機以及派車員，造成2人重傷，手段兇殘，昨（4日）遭檢方以涉嫌「殺人未遂」罪被拘留，目前移送新北地檢署偵辦。今日（5日）早上6時10分新北地院裁定王大陸准以500萬新台幣（約118萬港元）保釋，獲改控涉犯教唆傷害、違反《個人資料保護法》非法利用個人資料等罪。

與王大陸同涉案的富二代好友游翔閔羈押禁見，但王大陸在地檢署拘留室等待5小時10分，才於上午11時20分，由一名西裝男與短髮女子到新北地檢署為王大陸辦理保釋。

王大陸昨以涉殺人未遂被拘留。（劇照）

新北地院歷經一夜複訊，最終裁定王大陸准以500萬新台幣（約118萬港元）保釋，並限制出境、出海及限制住居。律師事務所人員稍早時間，已為王大陸辦理保釋完畢，王大陸穿上全黑打扮，保釋後步出法院。被問到是否與司機道歉時，僅回應「謝謝，謝謝」、「不好意思、不好意思」。

王大陸今早准以500萬新台幣保釋限制出境。（TVBS新聞台影片截圖）

另有知情人士透露，王大陸私下勾結黑幫，涉及高利貸放款，若不給錢就打人。據《三立新聞》報導，知情人士透露，王大陸與黑幫關係密切，涉及高利貸放款，甚至動用手下暴力討債。知情人士指王大陸應在做高利貸，「確實跟黑道幫派有掛勾，有在做放款，沒有給錢就會叫他知道的小弟，他下面的小弟去打人。有沒有虐待被害人照片，可能有，但不是直接虐待，一定是他小弟虐待」。

王大陸之前被控涉殺人未遂。（TVBS新聞台影片截圖）

王大陸上月因涉嫌偽造文書逃兵役，以15萬新台幣（約3.5萬港元）保釋。檢察官從查扣的手機內發現，王大陸曾向朋友炫耀打人一事，甚至還有打手拍攝傷者的畫面，導致此案曝光。有指去年事件於去年4月份發生，但過去11個月也沒有人報案。目前王大陸對打人指控全盤否認，錄口供約兩小時後被移送地檢署。對此，王大陸經理人僅回應：「辛苦大家，一切都在了解當中。」

王大陸與柯震東自小是好兄弟。（網上圖片）

王大陸與柯震東自小是好兄弟。（網上圖片）