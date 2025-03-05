77歲TVB甘草演員趴上枱再趷起身好好腳骨力　曾是港隊保齡球代表

無綫（TVB）甘草演員馬海倫（Helen姐）是名副其實的隱形富婆，身家逾半億，但她演角色從來不挑選，在處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演清潔部「蘇姐」，在劇中經常要洗廁所；最近在《痞子無間道》飾演秦思朗（麥美欣 飾）阿媽，馬海倫雖已年屆77歲，但身手依然好敏捷，挑戰不少動作場口。

無綫甘草馬海倫，雖然主演的大多是配角角色，但原來過得相當低調的她是個富婆。（IG/@ma_helen_ma）

馬海倫家住半山豪宅。（IG@ma_helen_ma）

在脅持人質場口，馬海倫除了有掹劍、開槍，還有一幕是「一嘢趴上枱後再一嘢趷起身」,有姿勢兼有實際。Helen姐接受TVB.COM訪問時，坦言已有十多年沒有拍過動作戲，並大方分享身手靈活的秘訣：「我平時有鍛鍊開身體嘅，除咗跑步同行山，我一有時間就會喺屋企不停踎同不停趷起身，因為年紀愈大，膝頭同平衡力會差好多，所以要不停練，等自己反應快啲、肌肉力量好啲同冇咁易跌。我依家踎完可以即刻起身，唔使扶。」

Helen姐 77歲身手仲咁敏捷，佩服。

Helen姐話揸槍仲難。

Helen 姐聽到 action 之後，真係一嘢就趷起身，好好腳骨力。

Helen 姐好好腳骨力。

Helen姐話把槍好重。

77歲好健康！

馬海倫會演唔同類型角色。

Helen 姐又笑言跳上櫈比起掹劍難度要低：「因為把劍成把都係真鐵做出嚟嘅，好鬼重。同埋之後我有一場喺戶外拍嘅打戲，都拍得好辛苦，打得好犀利，希望大家到時會留意。」Helen 姐本身十分熱愛運動，擅長游泳、騎馬、保齡球、滑雪和高爾夫球，懂得北派刀劍功夫與空手道，是發哥周潤發跑友之一，早前還有跑馬拉松完成十公里賽事。Helen 姐年輕時曾入選香港保齡球代表隊，曾代表香港前往新加坡出戰亞洲保齡球錦標賽，並奪得女子組亞軍，相當厲害！

早前參加馬拉松十公里賽。（IG/@ma_helen_ma）

日日都拉筋。（IG/@ma_helen_ma）

馬海倫有隨明星足球隊返內地。（IG@ma_helen_ma）

馬海倫有隨明星足球隊返內地。（IG/@ma_helen_ma）

馬海倫亦係發哥跑友團成員之一。（IG/@ma_helen_ma）