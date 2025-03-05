34歲男星受多位劣跡藝人拖累　多部作品被下架成最慘倒楣鬼

現年33歲的王大陸昨（4日）被爆出涉嫌教唆友人游翔閔，歐打Uber司機，遭到警方依「殺人未遂」送辦後改控「教唆傷害罪」，而檢方5日早上時間就裁定他需交保500萬新台幣作保釋且限制出境，而游翔閔則羈押禁見。然而，因為該事件王大陸演藝事業必受重挫之外，有網民發現將有許多藝人會因為他而受到牽連，其中一位就是內地男星陳學冬，他出道至今12年受到多位劣跡藝人影響，令其多部影視作品或綜藝節目慘遭下架，被網民笑言是圈中最倒楣的人。

陳學冬被指是內娛最倒楣的男明星。（視覺中國）

在2013年憑電影《小時代》走紅的陳學冬，風頭一時無兩。豈料，在2014年因為合作演員柯震東爆出在北京吸毒事件，被列為劣跡藝人遭到全面封殺，因而電影受到嚴重影響。還有其主演的電影《從天兒降》中有李小璐，豈料在2017年女方傳出與Rapper PG ONE發生婚外情，形象受挫，被封殺。在2016年推出電影《爵跡》中，因合作演員范冰冰在2018年被爆出偷逃稅事件、2021年吳亦凡被爆出涉嫌強姦案事件，他們被列為劣跡藝人，許多作品都被封殺下架。

2014年柯震東爆出在北京吸毒，被列為劣跡藝人遭到全面封殺。（微博圖片）

2021年吳亦凡被爆出涉嫌強姦案事件，被列為劣跡藝人，許多作品都被封殺下架。（微博圖片）

除了他們之外，陳學冬在2016年主演劇集《解密》，豈料在2021年因合作演員張哲瀚被爆出曾參觀日本的靖國神社並拍照，被質疑「親日」，他隨後遭到封殺，所有作品均遭下架。還有他在2017年與鄭爽合作推出劇集《夏至未至》，豈料鄭爽在2021年被爆出在美國代孕棄養事件，演藝事業受重挫，被全面封殺所有作品都遭禁播。

鄭爽在2021年被爆出在美國代孕棄養，演藝事業受重挫，被全面封殺所有作品都遭禁播。（微博圖片）

《解密》中因合作演員張哲瀚被爆出曾參觀日本的靖國神社並拍照，被質疑「親日」，他隨後遭到封殺，作品遭到下架。（微博圖片）

細數之下陳學冬有多部影視作品，因多位劣跡藝人牽連而慘遭下架，現在又因王大陸事件，可能有份參與的綜藝節目《看我的生活》都難逃被下架的命運，不少網民都替他感到可憐，直言他是內娛最倒楣的男明星。

《從天兒降》中有李小璐，豈料在2017年女方傳出與Rapper PG ONE發生婚外情，形象受挫，被封殺。（李小璐微博圖片﹑微博圖片）