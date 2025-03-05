龍婷、王静為善不甘後人　為鄧麗君30周年紀念音樂會獻唱

香港青年愛樂樂團慈善基金會、國際獅子總會中國港澳三O三區和香港知專設計學院共同合作舉辦，並得到香港鄧麗君歌迷會全力支持的《永遠的鄧麗君30周年紀念慈善交響音樂會》，將於2025年5月5日晚上8時正在香港文化中心音樂廳盛大舉行，票價分別為$880、$580和$380三種，3月5日至10日由《TVB鄰住買》及《柏圖娛樂》提供優先訂票，3月12日起在城市售票網公開發售。

香港鄧麗君歌迷會全力支持的《永遠的鄧麗君30周年紀念慈善交響音樂會》。

應邀在演唱會表演的歌手包括在《中年好聲音1》比賽中獲得「觀眾最愛好聲音奬」的龍婷，她曾奪得2019中央電視台《星光大道》年度總冠軍，並獲邀在《春晚》演出。另一位參演的歌手是來自北京的王静，她是中國原創音樂劇《愛上鄧麗君》的女主角，曾榮獲第五屆韓國大邱DIMF國際音樂劇節亞洲女主角音樂表演大獎，並獲邀前赴歐、美、新加坡、馬來西亞舉辦個人演唱會，並在全國巡迴演出300多場。大會表示舉辦這場音樂會的目的是向億萬人民心中的歌后、偶像表違敬意，藉著紀念音樂會演唱鄧麗君膾炙人口的歌曲，傳承鄧麗君的音樂和精神並喚起社會的集體回憶。

在演唱會表演的歌手包括在《中年好聲音1》比賽中獲得「觀眾最愛好聲音奬」的龍婷。

龍婷曾奪得2019中央電視台《星光大道》年度總冠軍，並獲邀在《春晚》演出。

另一位參演的歌手是來自北京的王静。

王静是中國原創音樂劇《愛上鄧麗君》的女主角，曾榮獲第五屆韓國大邱DIMF國際音樂劇節亞洲女主角音樂表演大獎。

今次為演唱會演奏的是在比利時和荷蘭國際音樂節比賽先後勇奪3項樂團獎金奬、在香港榮獲最優秀青年交響樂團獎的香港青年愛樂樂團，其他表演嘉賓包括近百位受訓於維也纳兒童合唱團音樂學院的希望之聲少兒合唱團、榮獲第一屆香港國際合唱節金奬的愛樂紫荊女子合唱團和香港知專設計學院舉辦的鄧麗君紀念音樂會冠軍得奬者。由此可見，《永遠的鄧麗君30周年紀念慈善交響音樂會》由主唱、合唱以至演奏部分各具實力，屆時他們將為大家表演耳熟能詳的鄧麗君經典歌曲，為親臨音樂廳的鄧麗君迷和觀眾帶來極佳的視聽享受和歡悅難忘的晚上。

龍婷。