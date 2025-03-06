甄妮睇好《中年好聲音3》爆肌小帥哥　被Foul仍恭喜：早日脫苦海

72歲的甄妮然淡出樂壇多時，近年長居台灣，但仍對香港娛樂圈相當關心，由《中年好聲音2》賽果，到為炎明熹出頭抱不平，《東張西望》何伯及何太，她都不時發表意見，更被封「樂壇風紀」。最近甄妮亦有緊貼TVB《中年好聲音3》節目，對上周在20強晉身16強一對一PK賽，獻唱《不羈的風》獲得80分的李創偉及《難得有情人》獲得84分的陳嘉琦雙雙被淘汰，甄妮亦有給予後輩李創偉一些意見。

李創偉經常騷肌。

李創偉擅長跳唱快歌。

李創偉曾被批「得個殼」靠外表晉級。

李創偉在IG Story上載甄妮的留言，甄妮寫道：「跳舞小哥不用擔心前途無用！己小有名氣！恭喜你了！千萬別氣餒！」甄妮還提供了參考選項：「A.簽大台演劇，受制於大台（不再自由）；B.自設舞班招生，自由自在，自己話事（十分自由）；C.找個好經理公司，接秀（騷）接廣告（有商有量）。恭喜早日脫苦海！參選者死怕還要被綁一下嚕！（例牌）年輕帥~不怕👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻」李創偉回覆：「多謝前輩甄妮姐姐有留意🙏🏼我會繼續努力的💪🏻💪🏻👍🏻」

甄妮留言鼓勵李創偉。（IG@catry）

甄妮對現今娛樂圈相當留意。（甄妮FACEBOOK）

李創偉落敗未能晉身16強，當晚他在台上分享感言時表示不會哭，希望以最歡樂最好的一面給予觀眾，豈料回到後台看回昔日海選的照片，最終仍然落下男兒淚：「記得海選時個key都揀錯，真係冇諗過自己入到圍。當入咗呢個比賽，其實聽到好多聲音『靚仔大晒架嘛』、『咪又係貪佢靚仔』，我內心更加一定要做到最好。其實預咗呢一日會嚟，所以每一次都好珍惜，好感激呢個舞台，可以喺呢個年齡、呢個時候，有一樣咁正嘅嘢畀我哋追夢。」

李創偉台上分享感言時表示不會哭，希望以最歡樂最好的一面給予觀眾。

李創偉回到後台看回昔日海選的照片，最終仍然落下男兒淚。

聽到好多聲音「靚仔大晒架嘛」、「咪又係貪佢靚仔」。

李創偉獻唱張國榮《不羈的風》作為《中年好聲音3》舞台表演的最終章，他撰長文表示感到十分之開心和榮幸：「沒想過這比賽一眨眼便七個月的過去了，這回比賽其實我內心真的百般交集，原因比賽前的那星期有一位台灣明星離開了，她所拍的劇集是我的中學年代回憶，她的音樂和娛樂節目亦一直陪伴著我給予歡樂和寂寞時的療癒，直到現在偶然滑手機都會看到她主持的娛樂節目，還是和以往一樣，都會捧腹大笑津津樂道回憶滿載…最大的感慨是她年齡與我差不多，所以更觸動到我重複思考人生，思考活在當下的重要性。」

對於被指這個年齡還在發「明星夢」，他亦有回應：「我想說….『明知會散落，仍不懼盛開』我只想燦爛地活出自己人生，做自己喜愛的事，追夢沒分年齡和界限，人生啊～你真的不曉得明天會發生什麼事！勇敢地去追尋自己嘅夢想，勇敢地愛，勇敢地去活着自己的人生，No judgement，盡情地盛放自己人生，拼盡無悔！」

李創偉未能晉身16強，落敗後撰長文。（IG@catry）

李創偉未能晉身16強，落敗後撰長文。（IG@catry）

李創偉表示滿意成績。（IG@catry）