葉振棠與莫鎮賢下月開騷　親揭解封之謎：唔用呢個原因紅館唔批

莫鎮賢下月與葉振棠舉行《超級男聲演唱會》，今午舉行記者會，演唱會嘉賓湯寶如特地由內地趕返香港出席。

莫鎮賢接受訪問時透露爸爸是棠哥超級粉絲，所以對方的作品是由細聽到大，但一直未有合作機會，所以今次開騷時，第一時間想起對方。「佢話無問題時，我都有問佢係咪封咗咪。」棠哥指去年如果不是以封咪為由，根本沒有可能成功申請紅館，又指自己有幾廿支咪，封一支也不成問題，但其實最大原因是醫生曾指「唱歌對身體好啲」，加上歌迷都讚成，所以才會繼續唱。「但我唔會唱紅館，慈善性質會參與，今次都係一個緣份。」

葉振棠去年曾表示封咪，但後聽醫生建議繼續唱。（陳順禎攝）

棠哥二月才完成《電視經典金曲情演唱2025》，而莫鎮賢亦剛剛完成演唱會，莫鎮賢表示曾擔心體力，但見棠哥都無問題，自己亦無資格擔心。棠哥笑笑口表示：「我OK呀，其實我隨遇而安，有機會就唱，我好想做對社會有貢獻嘅嘢，所以好多慈善性質都會出席，幫到人好開心。」

莫鎮賢預告將舉行不同組合的演唱會。（陳順禎攝）

莫鎮賢去年曾舉行《唱好女神》，如今又有《超級男聲演唱會》，接下來是否會有男女混合演唱會，他表示有意舉行「當男神遇上女神」但發現身邊女神經比較多，加上今年是出道40年，所以預計演唱會將陸續舉行。