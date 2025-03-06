痞子無間道｜宣傳遇著金句婆婆　鍾意周嘉洛講嘢九唔搭八

TVB節目《東張西望》昨日（5日）播出劇集《痞子無間道》的宣傳活動，周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚及王灝兒到將軍澳一商場進行宣傳，沿途都有不少市民與他們打招呼，又大讚他們「好靚仔」。之後一行4人去了該商場一餐廳向茶客繼續宣傳劇集，他們先繞場一圍打招呼。

周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚及王灝兒到將軍澳一商場進行宣傳。(節目截圖)

一行4人就去了該商場一餐廳向茶客繼續宣傳劇集。(節目截圖)

不少茶客都表示有看他們的劇集，周嘉洛發揮搞笑本色令大家都很喜歡他，當中有一婆婆表示很喜歡陳瀅：「扮到好污糟嗰陣時啊！」陳瀅則向婆婆說：「我今日有沖涼啊，放心啦。」婆婆說：「聞吓係唔係真係咁香？」陳瀅隨即讓婆婆聞一下。

周嘉洛發揮搞笑的本色令大家都很喜歡他。(節目截圖)

婆婆表示很喜歡陳瀅。(節目截圖)

充滿搞笑天份的婆婆向周嘉洛表示「我鍾意你」！婆婆被問到對於劇中的笑話是否明白時，婆婆即說：「明！（啲人話佢無厘頭喎！）佢不嬲都係無厘頭㗎啦！上一輯都係咁啦。」鄧凱文問婆婆是否就是喜歡他的「無厘頭」？婆婆即掩著嘴說：「佢講嘢都九唔搭八！」周嘉洛反問婆婆除了喜歡他的才華外還有什麼，婆婆繼續笑匠上身：「我佩服你啊媽生到你咁靚仔！」周嘉洛笑指原來婆婆都喜歡他的媽媽。

充滿搞笑天份的婆婆向周嘉洛表示「我鍾意你」。(節目截圖)

婆婆就係鍾意周嘉洛講嘢都九唔搭八。(節目截圖)

婆婆又舉起拇指向朱敏瀚大讚：「好嘢！搵到個靚女！」朱敏瀚即露出尷尬笑容說「多謝」，原來婆婆是想指朱敏瀚的緋聞女友陳曉華，好友王灝兒立即出來替朱敏瀚解圍，表示婆婆口中的「靚女」就是自己。

婆婆又舉起拇指向朱敏瀚大讚。(節目截圖)