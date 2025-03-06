前東張女神憑一幕床戲打開內地市場　離巢即當女一獲天后級待遇

37歲的東張女神利穎怡，去年7月離巢外闖，不但積極進修成為註冊催眠治療師，而且拍劇一浪接一浪，近日好姊妹「賈名媛」邱芷微結婚，本來搵她做姊妹團，她也因為要返內地拍劇而婉拒，原來是要拍攝網劇《民國深宅．貓妖詭事錄》，而且她更是第一女主角，又一位離開TVB後，星途一片光明的藝人。

利穎怡樣子甜美，身材惹火，還是一名學霸。（IG圖片）

利穎怡擁有白滑肌膚。（IG圖片）

利穎怡畢業於多倫多大學經濟系，修讀香港中文大學表演藝術系課程，醒目又肯捱的她，加入《東張西望》成為外景主持，形象深入民心，被封為「東張女神」，利穎怡「張張刀，張張利」，除了做主持，她亦演出過不少劇集，包括《飛常日誌》、《隱門》，而在《黑色月光》跟馬志威床戰一幕，更讓她打開了內地市場。

利穎怡在新劇當上女主角，即獲得天后級待遇。（小紅書）

去年7月離巢後，利穎怡工作不斷，除了在HOY TV擔任《一線搜查》主持，亦接下多部電影，而且近日到內地拍攝網劇《民國深宅．貓妖詭事錄》，睇劇名就知是懸疑妖怪劇種，利穎怡當上了第一女主角，而且以內地的製作模式，利穎怡獲得天后級待遇，多人服侍她化妝換衫，而利穎怡之後仲展示了厚厚兼寫滿筆記的劇本，封面有著角色名「唐琳」，網民大讚她角色造型美艷外，亦紛紛表示期待她的新劇。

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利穎怡喺《黑色月光》以小露性感的吊帶睡衣登場。（電視截圖）

前「東張女神」利穎怡（Joan）離巢，發展更好。（IG@joannyle）

之後過檔HOT TV擔任節目《一線搜查》主持。（IG@joannyle）

激罕落水的忠忠，大部分時間都著住拉鏈泳衣。（IG@joannyle）

但都有影幾張福利圖！（IG@joannyle）

以往忠忠常在《東張西望》性感採訪，成為網民心中的女神。（電視截圖）