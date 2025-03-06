上村謙信涉旺角非禮4月再訊　網上流傳法庭旁聽席炒價高達4位數字

日本男子組合「ONE N' ONLY」成員上村謙信，被指疑似旺角砵蘭街涉嫌非禮女性被捕，被經理人公司開除解約，IG亦被刪除。消息指，上村謙信上周六（1日）來港舉行粉絲見面會後，與工作人員在旺角一間餐廳進行慶功宴，其間涉嫌非禮一名女翻譯員。警方經調查後，同日拘捕上村謙信。據報道指，他已被暫控「猥褻侵犯」罪，於昨日（4日）上午在西九龍裁判法院提堂，並押後至4月15日再提訊。

「ONE N' ONLY」成員上村謙信，被指在旺角砵蘭街涉嫌非禮女性被捕，下月再提堂。

消息最初在網上流傳時，有粉絲不願相信及接受，斥是「假新聞」。另外有內地粉絲願用盡全力「救偶像」，有身在深圳的支持者貼出對話，表示已找了律師，又說：「律師費別擔心有我」，誓言要力撐偶像到底。

有內地粉絲貼出對話，指一定會幫上村謙信請律師，更豪言：「律師費別擔心，有我！」

此外，由於4月上村謙信會再上庭，微博流傳一張圖片，內容是簡體字寫住：「香港上村謙信開庭，西九龍裁判法院。隨機有座，前排有座，價格高，包進場，隨機800，前三排1300。」雖然未知真偽，但香港網民都對這種「粉絲見面會」咋舌，留言：「佩服了，法庭粉絲見面會。」、「要舉牌打call」有人就戲言，雖然藐視法庭，不過政府既然財赤，可以考慮旁聽收入場費，但亦有人問：「可唔可以報警㗎，法院座位都敢炒飛？」其實內地藝人吳亦凡之前上庭時，微博都出現過類似的旁聽炒價貼文，不排除只是改圖開玩笑。

微博驚現這張旁聽席炒價價目表，分成兩個價格，前排居然炒至$1300！

雖然上村謙信涉嫌非禮，但有盲目粉絲表示會力撐到底。

網民對法院旁聽現炒價一事的意見。（Threads）