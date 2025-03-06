洪嘉豪否認座駕小路出大路唔讓車　林家謙難以接受方大同離世

Oscar Lee一手撮合今次的音樂聯乘。（葉志明攝）

林家謙、洪嘉豪、陳健安將在5月舉行拉闊音樂會，今午（6日）在商台與音樂會另一靈魂人物Oscar Lee（李文曦）舉行記者會，問到屆時會否跳舞，陳健安即時將責任交予另外兩位，又指自己腳傷不宜跳舞，他說：「我係用上半身跳舞嘅歌手。」而洪嘉豪表示會聽從Oscar指令，又指自己有跳唱經驗，但強調要用音樂拉闊大家眼界。

洪嘉豪首次舉行「拉闊音樂會」。（葉志明攝）

洪嘉豪早前在大學演出後，被指小路出大路唔讓車，引校巴司機急煞停兼破口爆粗大罵，他今日首度開腔回應，指是誤會一場：「條片無前半段，我係喺小路停定咗，諗住讓旅遊巴出，但基本保安、管理問題，有位保安哥哥截咗校巴，讓我先走，但過程中可能令司機、乘客Chok親，呢度係非常唔好意思，但我係無小路出大路，係遵守交通規則，喺度同大家講聲唔好意思。」

陳健安腳傷只可以踢波，但不可以跳舞。（葉志明攝）

另外，方大同所屬經紀公司賦音樂於周六（1日）發出聲明，表示方大同於上月21日病逝，洪嘉豪指對方是華納大師兄，自己亦是歌迷，所以感到十分可惜：陳健安表示當日看到新聞時，感到可惜之外，亦希望大家繼續聽方大同的作品。他說：「有人記住、掛住，佢會一直存在。」

林家謙難以接受方大同離世。（葉志明攝）

林家謙指心情十分矛盾，因為方大同可說是充斥自己整個中學生涯，亦是自己的音樂啟蒙老師。他說：「佢好多碟我都學彈晒，我無正式去學過樂理，但好多都都係佢間接地教我，所以我係好震驚同難接受。」