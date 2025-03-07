張建聲為揾金主飲到屙血　細16歲前女友談分手：演戲真係佢條命

41歲張建聲（Justin）曾與細16歲工展小姐曾嘉晴（Angel）譜「父女戀」，可惜2人嘅戀情僅維持一年就已經低調分手。Angel早前為由吳雲甫、莫家淦和阿鵬主持的網台節目《潮流king》 擔任嘉賓，首次承認兩人已分手多月，不過兩人再見亦是朋友，大時大節都會互相發短訊問候祝福。而張建聲在對方的生日，他仍有出Story祝對方生日快樂，稱對方是自己的「Angel」。他又向記者再三強調，二人分手真的不涉第三者，而對方亦是個很好很好的女孩子。

曾嘉晴（Angel）網台節目《潮流king》 擔任嘉賓。

曾嘉晴（Angel）不介意被稱張建聲前女友。

談到與張建聲的戀情，Angel 承認一開始不會擔心輿論壓力，本身亦不喜歡網上放閃，亦 都對男友大自己16年冇所謂，分手是有共識和平分手，不過如果下次拍拖不會公開。因為Angel 不滿大家覺得自己借張建聲名，覺得大家以為她洗張建聲錢是對她不公平，扼殺了自己的努力。Angel 強調自己有正職，娛樂事業及演戲都是靠自己努力，分手後努力投入女團工作，希望大家肯定佢付出的努力。

當時好恩愛。 （IG/@justin311）

二人分手後仍有聯絡。（IG/@angeltkc）

張建聲與曾嘉晴去年已分手，不過在對方的生日，他仍有出Story祝對方生日快樂，稱對方是自己的「Angel」。他又向記者再三強調，二人分手真的不涉第三者，而對方亦是個很好很好的女孩子。（Instagram：angeltkc）

Angel 亦都首次回應，當年有報道指她闖入許廷鏗live 指指他「背女友偷情」、「搞大我個肚唔認數」，要求Alfred公開情侶關係，她稱：「根本唔係我個帳號嚟，又遇到全球IG死機，第2朝早先知自己上咗新聞，嗰晚就去咗報警。啲人覺得我自己抄作，真係好嬲。」

出聲明。（IG/@angeltkc）

至於張建聲早前開直播哭談冇戲開慘況，為揾投資者常常要去應酬甚至飲到屙血，對此Angel回覆《潮流king》指：「見到新聞之後，都有問候佢幾句，都祝佢身體健康 一切安好。」至於問道會否勸他轉行，Angel指：「對佢嚟講演戲真係佢條命。追夢同現實，我諗呢個係好多人嘅人生難題，就算之前喺埋一齊，即使嗰時係作為女朋友，我都覺得唔應該去插手， 因為呢啲好關乎成世會唔會後悔，始終依啲要本人自己去作出決定點樣去平衡夢想同現實。最好嘅情況，當然係可以用夢想去支撐現實生活，但而家市道艱難，唔講咁多大家都明啦哈哈，我過得好好，我都希望佢可以身體健康，一切安好 祝福🙏🏻」

多次為角色變樣、幾身型，張建聲認為一切都只是希望更易帶觀眾入戲。（Instagram：justin311）

講到拍戲的犧牲，張建聲哽咽吐出一句：「我拍X到條女都冇撚埋……」（Instagram：justin311）

張建聲為搵投資者常常要去應酬，他向記者表示：「我仲有兩部已拍好需要演同監嘅作品等住上，好多人永遠都唔會明，一個人衝去世界唔同國家去跑投資方嘅感受，好多時都係白飲，胃都穿嗰隻，咁又點呀？咪又係要照去試，我成功左就一班人有工開。」（Instagram：justin311）

張建聲認住一大堆酒，他直認這些應酬機會都是用胃與肝換取的，而自己亦已不敢驗身。（Instagram：justin311）

仍有關心對方。（IG/@angeltkc）