前TVB混血女星復出宣傳新劇零走樣　嫁酒店太子爺做幸福少奶奶

現年50歲的鄭雪兒（雪兒）在2010年結婚後逐漸淡出幕前，定居新加坡，過着幸福少奶奶生活，直至近年才復出再度活躍於幕前。不過雪兒就貫徹低調作風，只會間中在社交平台分享近照，直至近日她有份參演的新劇《青春小鳥》正式開播，雪兒亦有在IG上載影片及劇照宣傳。相中可見，年屆半百的雪兒保養得宜，皮膚依然緊緻，風采不減當年！

依然好Fit！（IG@michelle_saram）

低調。（IG@michelle_saram）

低調。（IG@michelle_saram）

重新活躍於社交平台。（影片截圖）

重新活躍於社交平台。（影片截圖）

近日雪兒有份參演的新劇《青春小鳥》正式開播。（IG@michelle_saram）

據知雪兒對上一次拍攝新加坡劇集已是2006年，今次是相隔19年再拍本地劇，她直言是被劇本吸引，加上被導演兼監製說服，最終以客串身份出演了約10集的戲。（IG@michelle_saram）

在新加坡出世的Michelle是中印混血兒，五官深邃立體，1997年她與天王郭富城合作拍攝電訊廣告，憑清純樣貌成功風靡一代少男，兩人更一度傳出緋聞。雪兒曾與古天樂、吳鎮宇拍攝《爆裂刑警》，之後在古天樂引薦下加入TVB，先後參演《創世紀II之天地有情》、《尋秦記》等，成功入屋。其後雪兒前往台灣發展，曾在《流星花園2》中飾演葉莎一角，介入道明寺（言承旭飾）及杉菜（大S飾）之間的戀情。雪兒當年人氣甚高，無論是劇集、電影，甚至廣告，拍檔都是當紅的男神藝人。

1997年雪兒與天王郭富城合作拍攝電訊廣告。（影片截圖）

1997年雪兒與天王郭富城合作拍攝電訊廣告。（影片截圖）

《爆裂刑警》。（影片截圖）

雪兒曾參演經典穿越劇《尋秦記》，飾演趙倩公主。（劇照）

曾在《流星花園2》中飾演葉莎一角，介入道明寺（言承旭飾）及杉菜（大S飾）之間的戀情。（影片截圖）

重溫過往演出：

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不過就在事業如日中天之際，雪兒卻突然退隱，2010年嫁給新加坡GHM酒店集團太子爺Ajai Zecha後，回到新加坡定居，更淡出幕前，專心照顧家庭。據知雪兒經常要陪老公公幹，又要搞飲食生意，同時亦要照顧老公同前妻的一對子女，她曾在接受訪問時透露最初認識繼仔、繼女時，他們只有5、6歲，所以要花很多時間照顧他們，而雪兒亦沒有再生小朋友的打算，樂做後母，將一對繼子女視如己出。

狀態Fit爆！（IG@michelle_saram）

狀態Fit爆！（IG@michelle_saram）

狀態Fit爆！（IG@michelle_saram）

直至近年雪兒再度活躍於幕前，先是在2017年客串電影《殺破狼·貪狼》，翌年再於劇集《飛虎之潛行極戰》中亮相， 2019年受古天樂邀請，加入電影版《尋秦記》，與宣萱及郭羨妮等原班人馬演出，2020年亦有拍攝ViuTV原創劇《地產仔》，她在劇中飾演地產界領頭羊「龍星置業」的九龍區總經理「阿公」，每次出場都霸氣十足！

客串電影《殺破狼·貪狼》。（IG@michelle_saram）

《飛虎之潛行極戰》（影片截圖）

《地產仔》（劇照）

《地產仔》（劇照）

前年宣萱到新加坡拍劇，亦有相約好友雪兒聚會。（小紅書圖片）