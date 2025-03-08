星級主持獲許紹雄一家慶生　單身13年曾被封「元祖級男神收割機」

TVB星級主持黎芷珊近年主持的訪談節目贏盡口碑，她在本月初迎來59歲生日，一向在圈中人緣甚廣的她獲不少好友為她慶生，當中就包括許紹雄一家，而許紹雄愛女許惠菁（Charmaine）更親手炮製「少女的提子」蛋糕，相當有心思！

黎芷珊近年主持的訪談節目贏盡口碑。（IG@marialuisaleitao）

同一班港姐。（IG@marialuisaleitao）

慶祝59歲生日。（IG截圖）

相當有心思。（IG截圖）

邵初為黎芷珊慶生。（IG截圖）

邵初為黎芷珊慶生。（IG截圖）

黎芷珊出生於澳門顯赫家族，其姑媽黎婉華是賭王何鴻燊的元配，她在18歲時經姑丈何鴻燊安排下加入無綫電視（TVB），成為兒童節目《430穿梭機》及《閃電傳真機》的主持人。離開兒童節目後，黎芷珊曾擔任《城市追擊》主持，又曾任娛樂新聞台主播，其後再主持訪談節目，曾訪問過不少天王巨星，2012年更勇奪最佳主持獎，登上事業高峰！

楊千嬅。（IG@marialuisaleitao）

陳慧琳。（IG@marialuisaleitao）

張敬軒。（IG@marialuisaleitao）

草蜢。（IG@marialuisaleitao）

王嘉爾。（IG@marialuisaleitao）

事業上有突破，黎芷珊卻在同年與拍拖9年的張達倫分手，至今單身。不過其實黎芷珊過往情史豐富，更被譽為「元祖級男神收割機」，皆因她的初戀是梁家輝，之後先後與鄭伊健、邵傳勇、陳小春和張達倫拍拖，而她與一眾男神再見亦是朋友，感情相當好。黎芷珊曾在接受電台訪問時表示單身生活相當自在：「所有嘢都係你自己控制，又唔使睇人面色，唔使理其他人感受，其實真係幾開心！」

黎芷珊與張達倫再見亦是朋友。（IG@maxc）

享受單身生活。（IG@marialuisaleitao）

享受單身生活。（IG@marialuisaleitao）

回顧黎芷珊情史：