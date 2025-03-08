舞台劇獎提名丨黃子華蘇玉華角逐劇帝劇后　《Di-Dar》獲最多提名

香港戲劇協會（劇協）舉辦的「第33屆香港舞台劇獎」昨日（7日）公布入圍名單，頒獎禮將於2025年4月28日舉行，而藝發局以「損害或不利影響」為由，已連續兩屆停止資助活動。

「第33屆香港舞台劇獎」將於2025年4月28日舉行。

21個單位29個製作共83位劇場工作者獲提名，將頒發26個常設獎項。本屆部份獎項因票數相同而出現超過3位甚至6位候選者一起角逐同一獎項，加上今年起新增了五個音樂劇類別的獎項，包括：最佳音樂劇男主角、女主角、男配角、女配角及編舞，令候選者人數由去年的64位大幅增加至83位，候選製作亦由24增至29個。獲提名最多的是風車草劇團的黑心喜劇，以殯儀故事為題的《Di-Dar》，共獲8項提名，包括：最佳製作、最佳導演、最佳男女主角、男女配角、最佳音響及最佳填詞；而在71齣候選劇目中有14齣為音樂劇，當中有8齣獲提名音樂劇類別共6個獎項，獲提名最多的是中英劇團重新演繹，曾一度叱咤百老匯的搖滾音樂劇《花樣獠牙》，榮獲7項提名，包括：最佳音樂劇男主角、女主角、編舞、最佳舞台、最佳音響及最佳化妝造型。

以殯儀故事為題的《Di-Dar》共獲8項提名。

黃子華繼去年憑《愛我別走》獲提名最佳男主角後，今年再憑《香港式離婚》中沉穩的律師CK一角獲提名最佳男主角（悲劇／正劇）；卓韻芝及蘇玉華亦憑獨腳戲《芝姐災難大全》及《完美證供》分別獲提名最佳女主角（喜劇／鬧劇）及最佳女主角（悲劇／正劇），久未參與舞台製作的葛民輝以及首次參與舞台劇的網紅晴天林均憑《Di-Dar》分別獲提名最佳男配角（喜劇／鬧劇）及最佳填詞。

黃子華繼去年憑《愛我別走》獲提名最佳男主角後，今年再憑《香港式離婚》中沉穩的律師CK一角獲提名最佳男主角（悲劇／正劇）。

蘇玉華憑獨腳戲《完美證供》獲提名及最佳女主角（悲劇／正劇）。

「第33屆香港舞台劇獎」入圍名單：

年度優秀製作

最佳製作 ︰

《Di-Dar》 風車草劇團 監製：湯駿業

《三四郎》 香港演藝學院戲劇學院 監製：香港演藝學院戲劇學院

《天真與世故之歌》 西九文化區、天台製作 監製：李筱怡、李婉晶

最佳導演（悲劇／正劇） ︰

司徒慧焯、黃俊達 《三四郎》 香港演藝學院戲劇學院

艾浩家、李婉晶 《天真與世故之歌》 西九文化區、天台製作

陳焯威、馮蔚衡 《醫‧道》 香港話劇團

最佳導演（喜劇／鬧劇）

梁祖堯、湯駿業 《Di-Dar》 風車草劇團

劉守正 《凶的空間》 香港話劇團

盧宜敬 《半桶水》 香港話劇團

最佳劇本

許晉邦 《半桶水》 香港話劇團

許晉邦 《凶的空間》 香港話劇團

梁祖堯 《亞娜》 風車草劇團

最佳男主角（悲劇／正劇）

陳力生 《良民備忘錄》 劇場工作室

黃子華 《香港式離婚》 Love Production

鄧偉傑 《六號病房》 設計對白、藝君子劇團

最佳男主角（喜劇／鬧劇）

梁祖堯 《Di-Dar》 風車草劇團

馮祿德 《金池塘》 劇場空間

潘泰銘 《半桶水》 香港話劇團

最佳女主角（悲劇／正劇）

馮蔚衡 《醫‧道》 香港話劇團

廖淑芬 《良民備忘錄》 劇場工作室

蘇玉華 《完美證供》 seeyousoon production

最佳女主角（喜劇／鬧劇）

邵美君 《Di-Dar》風車草劇團

卓韻芝《芝姐災難大全》La Strada Limited

區嘉雯《金池塘》劇場空間

最佳男配角（悲劇／正劇）

申偉強 《醫‧道》 香港話劇團

邢灝 《一樓一會》 恐怖在線、6DX Production

余翰廷 《下一站，天國》 香港話劇團

梁仲恆 《餐廳》 風車草劇團

湯駿業 《亞娜》 風車草劇團

劉煒燿 《一粒金》 風車草劇團

最佳男配角（喜劇／鬧劇）

張焱 《元宵》 中英劇團

梁澤宇 《凶的空間》 香港話劇團

葛民輝 《Di-Dar》 風車草劇團

最佳女配角（悲劇／正劇）

阮韻珊《一樓一會》恐怖在線、6DX Production

楊淇《香港式離婚》Love Production

黎玉清 《良民備忘錄》劇場工作室

最佳女配角（喜劇／鬧劇）

丁彤欣 《史家本第二零二四回之伏虎降龍》（重演） 香港話劇團

白清瑩 《元宵》 中英劇團

李妮珊 《凶的空間》 香港話劇團

胡麗英 《Di-Dar》 風車草劇團

陳卉蕾 《史家本第二零二四回之伏虎降龍》（重演） 香港話劇團

最佳音樂劇男主角

文斐揚 《少年神農的搖滾獨白》 音樂劇作

袁浩楊 《花樣獠牙》 中英劇團

尹溥程 《花樣獠牙》 中英劇團

最佳音樂劇女主角

文愷霖 《花樣獠牙》 中英劇團

黃熙童 《移家女孩》 同流

彭思硯 《回憶升降機》 蛋炸饅頭劇場

張雅麗 《跣》 Arts' Options

黃溥然 《狂花駕駛課程》 音樂劇作

張嘉瑩 《多士妹唱遊Graffiti》 大細路劇團

最佳音樂劇男配角

文斐揚 《狂花駕駛課程》 音樂劇作

邢灝 《会社人間》（重演） 香港音樂劇藝術學院

董朗生 《少年神農的搖滾獨白》 音樂劇作

最佳音樂劇女配角

胡希文 《多士妹唱遊Graffiti》 大細路劇團

黃溥然 《少年神農的搖滾獨白》 音樂劇作

葉巧琳 《狂花駕駛課程》 音樂劇作

最佳音樂劇編舞

Mohamed Drissi 《会社人間》（重演） 香港音樂劇藝術學院

何翠亮 《多士妹唱遊Graffiti》 大細路劇團

何靜茹 《花樣獠牙》中英劇團

陳雅珊《少年神農的搖滾獨白》 音樂劇作

最佳舞台設計

王健偉 《花樣獠牙》 中英劇團

邵偉敏 《亞娜》 風車草劇團

孫詠君 《一樓一會》 恐怖在線、6DX Production

葉卓棠 《香港式離婚》 Love Production

最佳服裝設計

梁子蔚 《惡之華》 藝君子劇團

張叔平 《香港式離婚》 Love Production

賴妙芝 《元宵》 中英劇團

最佳燈光設計

陳焯華 《完美證供》 seeyousoon production

楊子欣 《餐廳》 風車草劇團

葉俊霖 《惡之華》 藝君子劇團

最佳音響設計

方芷晴《惡之華》藝君子劇團

郭宇𠎀《花樣獠牙》中英劇團

陳詠杰《Di-Dar》風車草劇團

馮璟康《下一站，天國》香港話劇團

馮璟康 《香港式離婚》Love Production

蘇浩文《三四郎》香港演藝學院戲劇學院

最佳填詞

方若君 《狂花駕駛課程》音樂劇作

晴天林《Di-Dar》風車草劇團

黃以禮 《多士妹唱遊Graffiti》大細路劇團

最佳原創音樂（音樂劇）

陳慶濤《移家女孩》同流

黃以禮《少年神農的搖滾獨白》音樂劇作

黃以禮 《多士妹唱遊Graffiti》大細路劇團

最佳原創音樂（戲劇）

冼樂欣、張卓行、艾浩家 《天真與世故之歌》西九文化區、天台製作

馮璟康《下一站，天國》 香港話劇團

劉綺莉、梁景堯、方芷晴、鄧一言 《惡之華》 藝君子劇團

最佳化妝造型

唐本烽、許煒彥《魔法心林》 劇場空間

梁子蔚、卓子菲《惡之華》藝君子劇團

賴妙芝《元宵》中英劇團

蘇善誼《花樣獠牙》中英劇團