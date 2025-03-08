頂流偶像被封殺4年傳有意復出　投資拍短劇改編親身經歷還原真相

內地女星鄭爽在2021年捲入代孕棄養及逃稅風波而遭到全面封殺，傳其一直躲在美國避風頭，甚至疑在美國當上富豪小三，就傳當小三一事她就透過社交網站發文澄清絕無此事。而被封殺4年時間的她，近日被發現已悄然回到家鄉遼寧瀋陽，甚至傳出她有意復出並投資拍短劇，故事內容是根據自己的真實經歷作改編，引起網民不少關注。

鄭爽已被封殺4年了。（鄭爽微博圖片）

以鄭爽為名的個人官方微博及工作室，因被封殺緣故早已不存在，但她則以新開設的微博帳號「小鄭子事務部ZS」繼續經營，與粉絲們分享生活近況，最近一次更透露自己早已籌備好資金並按時足額補繳了全部稅款、罰款及滯納金，強調會堅持維權，撕下某一些人的虛假面具。

鄭爽被發現悄然回到家鄉了。（微博圖片）

鄭爽同前夫張恒曾隔空指罵。（微博圖片）

而有網民發現她的微博IP屬地顯示在遼寧，猜測她已回到家鄉瀋陽了。並傳出她有意想東山再起，將投資短劇行業，並將自己過去這些年的發生的真實經歷改篇成短劇，男主角可能名叫「章楠」，而「章」同她前夫張恒的「張」是同音字，被指就是暗指張恒，而該短劇會呈現一些不為人知的故事，試圖還原真相。鄭爽因傳拍短劇一事再成為熱門討論話題，但有網民指出她籌備拍短劇一事被人舉報，似乎復出之路困難重重。

鄭爽復出之路困難重重。（鄭爽微博圖片）