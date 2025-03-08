31歲「足球寶貝」消失多年再現身竟唔同樣？　轉工做OL曾惹是非

現年31歲的大埔Lulu（董嘉儀）曾為足球大使兼網紅，入行後大埔Lulu（董嘉儀）曾出演《IT狗》、節目《深夜美食團》和《野外步出》等，也頗受觀眾和網民歡迎，但自2023年後就漸漸消失於幕前。今日（08/3）ViuTV真人騷節目《足球女將》上見到大埔Lulu（董嘉儀）的出現。原來大埔Lulu（董嘉儀）近年開始於一間IT公司上班任職Sales。

大埔Lulu出席《足球女將》記者招待會。外表分別不大，係成熟咗些少。（陳順禎 攝）

大埔Lulu（董嘉儀）接受《香港01》訪問，坦言已經有一段相當長的時間沒有接觸足球。她說：「點解我會消失咗一排呢？之前都有好多嘅留言，所以我都有一排冇接觸過足球，至於點解我會參加呢，就要睇個節目啦。」

《足球女將》記者招待會。（陳順禎 攝）

在去年正式入職一間IT公司擔任銷售員的Lu Lu，透露工作內容主要是外出見客，處理及介紹器材訂單等。她說：「我喺幕前都差唔多有10多年，做過Model、足球寶貝，之後做主持同埋拍電影，甚至幾年前做咗瑜伽老師，隨着年紀增加，自己想穩定啲經朋友介紹就入咗一間IT公司。我係做採購部，對一啲政府部門同埋私家醫院。」

大埔Lulu外表分別不大，係成熟咗些少。（陳順禎 攝）

她坦言，工作收入是多勞多得，雖然還是朝九晚五的工作，但也需要外出見客，工作了幾個月後也適應了。「呢幾年目前收入都係大上大落，所以我想穩定啲。我都會繼續幕前工作，但係都要有份『底』先。」她提到，出席公司周年活動時，亦曾聽過有人好奇她為什麼會出現。「喺公司做嘢，開頭都有呢啲評論同是非，自己都有個心理關口，我可唔可以坐定定返一份正職？但係做落咗之後呢個關口就過咗啦。我諗返起，十幾年前都俾網民，受過呢啲評論，其實已經慣㗎啦。」

早年大埔Lulu（董嘉儀）為網紅之一。（facebook圖片）

大埔Lulu出席《足球女將》記者招待會。外表分別不大，係成熟咗些少。（陳順禎 攝）

上年大埔Lulu（董嘉儀）大派福利。（ig@lulutung）

大埔Lulu出席《足球女將》記者招待會。外表分別不大，係成熟咗些少。（陳順禎 攝）

大埔Lulu出席《足球女將》記者招待會。（陳順禎 攝）

大埔Lulu（IG@lulutung）

大埔Lulu（IG@lulutung）

大埔Lulu（IG@lulutung）

大埔Lulu（IG@lulutung）

大埔Lulu（IG@lulutung）