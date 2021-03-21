Behind Her Eyes｜中文名挑戰觀眾底線　「偽燒腦」情節有數得計

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-03-21 21:45

上Google打「燒腦劇」三字，泛指一些推理、劇情似懂非懂的劇集，題材離不開懸疑、科幻等。而最近Netflix又有一部《Behind Her Eyes》被喻為「燒腦神劇」。不過基於記者的Netflix為「香港帳戶」，最初只見其中文名《三個人守密，兩人得死去》，水蛇春咁長，可謂見到個名都唔想撳入去。但由於身邊人不斷推介，硬著頭皮開始了6小時車輪式「燒腦」，看畢才明白它「神」的地方不在推理，而是「神」在設計。

《三個人守密，兩人得死去》改編自英國作家Sarah Pinborough的同名暢銷小說，其小說中文翻譯版本已是《三個人守密，兩人得死去》。（劇照）

作為以中文為母語的人，《Behind Her Eyes》這劇名算是幾吸引，照英文去理解，例如是「她的雙眼背後」、「她眼中的XXX」，等等，無論如何都聯想不到「三個人守密，兩人得死去」這十個字。而且在浸淫於港產片「死人先可以守秘密」的潛在意想中，「三個人守密，兩人得死去」的邏輯非常合理，所以見此劇名，好唔吸引，甚至打從心底去恥笑將《Behind Her Eyes》譯作《三個人守密，兩人得死去》，但半推半就之下，看畢6集後，對翻譯劇名的人深感抱歉。

故事有四位主角，劇名所指的三人到底是誰？

《三個人守密，兩人得死去》的故事大概是講媽媽Louise（Simona Brown飾）搭上精神科醫生新上司David（Tom Bateman飾）發展婚外情，及後Louise又與David的太太Adele（Eve Hewson飾）成為好友，發展出一段三角關係。而三角戀的背後又隱藏另一個有關於David、Adele以及死去的好友Rob的故事，兩段故事互相關連。

表面上，Adele是一個精神病患者，而David就是她的主診醫生兼老公，不過二人關係極差，所以David又愛上小三Louise。故事的交代方式亦刻意地營造到David和Adele各有精神問題，加上Rob的死因成謎，令觀眾不斷會去思考殺死Rob的兇手到底是誰。而另一方面，劇集的畫面上又刻意「擠牙膏式」的向觀眾隱瞞真相，亦有不少誤導觀眾的情節，進一步挑戰觀眾的推理能力，將所有劇情都調節到「合情合理」。

事實上，頭四集的節奏都較為拖拉，但由於觀眾一開始就知道「目標」只有6集，加上故事處處留白，所以大部分觀眾就算悶都會選擇「捱完」而不棄劇。不過亦正因如此，觀眾一步又一步被編劇蒙在鼓裡。

癮君子Rob才是真正的主角。（劇照）

劇名《三人要守密，兩人得死去》，相信是翻譯的人刻意去誤導讀者或觀眾去將「三人」聯想為「Louise、David、Adele」或是「David、Adele、Rob」這兩個組合。可惜，觀眾看到第五集時，就會明白過去4集自己一直都是一個傻仔被編劇弄得頭昏腦脹，因為「三人」原來是指「Louise、Adele、Rob」，而且過去四集所有「合情合理」的推理，就被一個「超現實」兼「不科學」的元素將劇情變得合理，觀眾會發現之前4小時的「燒腦」過程原來是白費心機，去到第5集才明白，原來之前的思路是走錯方向，記者為此冠以「偽燒腦劇」之名。至於那「超現實」兼「不科學」的元素，還望觀眾自己入場思考。

雖然感覺被玩弄，但對編劇的「呃呃氹氹」功夫依然佩服得五體投地，因為在欣賞劇集的過程中，腦海依然會因為故事的推進和線索去推測結果和迷底，是高手的布局，從劇名、氣氛到情節都能引導觀眾去思考，然而，是一個錯誤的方向，一切盡在編劇和導演的計數之中。

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再看Eve於《Behind Her Eyes》的靚相：