前最上鏡小姐夫妻檔撐林盛斌　曾代兩度偷食老公道歉度過婚姻危機

林盛斌（Bob）日前（7日）在紅館舉行棟篤笑《The Bobfather Finale 2025》，除了獲全家撐場之外，出名在圈中人緣佳的Bob，更獲多位藝人好友捧場，還請來張敬軒擔任嘉賓，場面星光熠熠。而陳敏之亦有在IG曬出多張合照，祝賀好友：「𝐓𝐡𝐞𝐁𝐨𝐛𝐅𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫 ❤️🤟恭喜老襯夢想成真！帶給大家一個有笑有淚嘅晚上，期待下一次紅館見👍」相中所見，陳敏之與伍詠薇（伍姑娘）一起捧Bob場，同場的還有伍姑娘老公練海棠，兩公婆難得合體！

林盛斌圓夢紅館開騷。

Bob家人（左起）：太太Pearl、小兒子Jaye、二女熹熹、大女霏霏、三女機機。

張敬軒感謝Bob喺佢初來港時嘅關心，感到好溫暖。

陳敏之與伍詠薇（伍姑娘）一起捧Bob場。（IG@sharonchanmanchi）

陳敏之與伍詠薇（伍姑娘）一起捧Bob場。（IG@sharonchanmanchi）

伍姑娘撐場。（IG截圖）

同場的還有伍姑娘老公練海棠，兩公婆難得合體！（IG@sharonchanmanchi）

同場的還有伍姑娘老公練海棠，兩公婆難得合體！（IG@sharonchanmanchi）

現年56歲的伍姑娘在1989年參選亞姐奪得「最上鏡小姐」後入行，翌年年僅21歲的她與年長31歲的翁江培結婚，但婚後13日，翁江培因心臟病發在深圳離世。其後伍姑娘在黎姿介紹下認識廣告界名人練海棠，兩人拍拖8個月就結婚，自1999年至今已25年，但兩人的婚姻亦曾經歷過危機，練海棠在2010年被影到與一名女子享受燭光晚餐，兩人更被影到手拖手，表現親密，但伍姑娘就表示信任老公，又指自己很幸福。

伍詠薇在1989年參選亞姐奪得「最上鏡小姐」。（影片截圖）

伍姑娘與練海棠當年在黎姿介紹下認識，一個月後伍姑娘已提出結婚。（資料圖片）

伍姑娘與練海棠結婚25年，練海棠曾兩度被爆偷食，但伍姑娘都選擇包容，並一同面對。（資料圖片）

不過2016年練海棠「偷食」被傳媒全紀錄，練海棠與一名長髮女子在車廂密會兩個鐘，引來大批傳媒追訪，事後伍姑娘不但原諒老公，更代夫鞠躬道歉，她曾在接受訪問時憶述當時得知消息後異常冷靜：「當年我老公曳曳，被記者捉個正着，當時我係要出外景拍嘢，有記者Send咗WhatsApp畀我，仲有啲相，問我有咩回應，我就回應佢『你啱啱Send畀我，我先知嘅，我都要出去做嘢，到時候再回應啦，等我處理吓先。』」

2016年練海棠「偷食」被傳媒全紀錄，練海棠與一名長髮女子在車廂密會兩個鐘，引來大批傳媒追訪。（伍詠薇Facebook）

事後伍姑娘不但原諒老公，更代夫鞠躬道歉。（IG@christineng）

伍姑娘與老公練海棠到海南島三亞旅行。（微博圖片）

伍詠薇回憶當年得知老公出軌時異常冷靜。（影片截圖）

伍姑娘指當時收線後，望望睡在身邊的老公，輕輕拍醒他說道：「我叫佢『慢慢起身，唔使驚，而家講啲嘢畀你聽，有記者影到你同女仔一齊喺架車度......』佢聽到即刻彈起身，我話『唔使驚，冷靜啲，我陣間出去做嘢，唔好影響我情緒，啲相影到，唔緊要，兩公婆閂埋門解決問題先，你坦白同我講發生咩事，出到去就由我去回應。』咁我問佢有咩想講，佢話對唔住，話我忽略咗佢，係嘅，因為我擺咗好多時間喺事業上。好喇，等我做完嘢返嚟再慢慢傾，我返到屋企，放鬆晒成個人，坐定定，佢梗係唔知點樣啦，我都叫佢放鬆啲，我承認係少咗陪佢，我真心同佢講呢番說話，我問佢對我有咩感覺先，如果你想分開，就同我分開，如果想再試吓就一齊，所以當時我哋好自然就圓滿解決咗。」

兩人跨過難關。（IG@christineng）

伍詠薇與老公練海棠大方地在台上合照。（林通賢攝）

擔任頒獎嘉賓。（IG@christineng）

擔任頒獎嘉賓。（IG@christineng）

擔任頒獎嘉賓。（IG@christineng）

伍姑娘Keep得好。（IG@christineng）

伍姑娘Keep得好。（IG@christineng）

當年伍姑娘代夫向公眾道歉引來外界討論，指她縱容老公出軌，但她當時就解釋指老公是自己揀，又表示檢討自己有無錯，認為自己都有問題，最後選擇包容對方，兩人跨過難關後感情更勝從前，去年更到澳門staycation慶祝銀婚紀念！

伍姑娘選擇原諒老公。（IG@christineng）

長腿！（IG@christineng）

去年到澳門staycation慶祝銀婚紀念！（IG@christineng）

去年到澳門staycation慶祝銀婚紀念！（IG@christineng）

去年到澳門staycation慶祝銀婚紀念！（IG@christineng）

慶祝結婚25周年。（IG@christineng）