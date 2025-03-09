譚詠麟指導「老6兄弟」後唱得又跳得　目標望推成組合兼多啲演出

昨日（8日）TVB舉行慈善節目《博愛歡樂傳萬家》，譚詠麟及羅家英（家英哥）帶同「老6兄弟」接受傳媒訪問，「老6兄弟」成員包括羅鈞滿、莫家淦、衛志豪、張智軒、潘梓鋒及伍偉樂，6位成員平均年齡超過40歲，仍然「唱得跳得」，於台上又唱又跳《知心當玩偶》和《卡拉永遠OK》。

譚詠麟及羅家英（家英哥）帶同「老6兄弟」接受傳媒訪問。(葉志明 攝)

「老6兄弟」成員包括羅鈞滿、莫家淦、衛志豪、張智軒、潘梓鋒及伍偉樂，6位成員平均年齡超過40歲，仍然「唱得跳得」。(葉志明 攝)

譚詠麟被問到「老6兄弟」是否由他策劃時，他表示今年是「明星足球隊」的四十週年，所以就想做點事情：「希望可以圓下佢哋嘅夢，開頭佢哋跳嗰陣同排嗰陣時，我都有啲擔心，但是經過佢哋嘅努力，出嚟都見得下人。」家英哥馬上表示「一定ok」：「因為噚晚我嚟睇佢哋排過，經過TVB嘅舞蹈藝員嘅指導，更加正，更加好。」

譚詠麟被問到「老6兄弟」是否由他策劃時，他表示今年是「明星足球隊」的四十週年，所以想做點事情。(葉志明 攝)

譚詠麟被問到「老6兄弟」是否由他策劃時，他表示今年是「明星足球隊」的四十週年，所以想做點事情。(葉志明 攝)

被問到「老6兄弟」這個名字是否由譚詠麟改時，他一臉問號反問大家，「老6兄弟」你一言我一語表示「係啊」、「老6一定係你改」、「直播嗰陣時啊」。譚詠麟突然記起了：「哦，係啊。六六無窮係好嘅，其實佢老六係有少少搞笑嘅，即係喺內地老六係有少少搞笑氣氛，但我哋個個都笑得吓㗎！」

被問到「老6兄弟」這個名字是否由譚詠麟改時，他一臉問號反問大家。(葉志明 攝)

譚詠麟被問到「老6兄弟」裡面，到底誰唱歌最好，他則指裡面只有一個人是歌手：「其實唱得都唔錯，各有千秋。」但就避談到底誰才是唱得最好，家英哥表示經過譚詠麟的指導後，「老6兄弟」進步神速：「佢哋跳舞都ok㗎。」至於他們有否目標時，他表示希望他們之後可以多點演出：「佢哋出嚟多啲演出啊，有進步啊，又一個組合。」家英哥就指培養他們：「希望佢哋搵到食，更加係大紅大紫。」

譚詠麟被問到「老6兄弟」裡面，到底誰唱歌最好，他則指裡面只有一個人是歌手。(葉志明 攝)

譚詠麟被問到身體健康情況時，他立即提高聲線：「你聽吓我把聲！」家英哥則表示他「一定得」。譚詠麟說之前因為冷病了，所以失了聲，唯有把演唱會取消。