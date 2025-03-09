古淖文點名想同呢三個中3生合唱　譚輝智笑指被李金凱超越好容易

昨日（8日）TVB舉行慈善節目《博愛歡樂傳萬家》，《中年好聲音2》的譚輝智及古淖文都有份於節目中表演，譚輝智接受《香港01》訪問時指自己扮演老夫子其中的一個角色，原來他今次沒有表演唱歌，而是玩遊戲。被問到有沒有最喜歡的角色時，他就笑指：「我鐘意嗰個番薯，嗰個番薯係好搞笑，佢係一個笑點嚟㗎嘛永遠，所以我好鐘意睇佢。」

《中年好聲音2》的譚輝智及古淖文都有份於節目中表演。(葉志明 攝)

節目《中年好聲音3》已經去到如火如荼的階段，而李金凱就被評審指能夠超越譚輝智，他被問到怎樣看時，即笑指「李金凱好容易超越我」：「我都有留意佢，好好㗎！好勵志啊佢嘅故事。」古淖文表示自己都有留意，雖然沒有看播出：「睇節目就冇，但係之後會上返YouTube聽，（點樣睇佢哋啊？）參賽者水準都好高啊，（有冇機會超越你哋？）超越啊？No！即係我覺得唔好話超唔超越啦，每一個人有自己嘅獨特嘅唱歌嘅方式，與其話要超越嘅，不如更多人入嚟呢一個大家庭會開心啲。」

譚輝智笑指「李金凱好容易超越我」。(葉志明 攝)

至於被問到「睇好」哪一個參賽者時，二人都同時表示「其實好多都好好」，但古淖文就覺得勢均力敵，很難說誰是三甲：「其實好難揀㗎，因為我哋兩個都係過來人，所以係可能係會有人跑出，又可能會有個黑馬咁樣出嚟，所以係好難，真係好難估！」

古淖文就覺得勢均力敵，很難說誰是三甲。(葉志明 攝)

至於「中三生」內想與誰合作時，古淖文表示想與張與辰合唱：「我幾想同張與辰唱，男仔會好啲！因為女仔要就key，所以如果係男仔會好啲嘅。即係張與辰、趙浚承、劉洋嗰啲都ok㗎！」雖然古淖文所說的三個都是《中年好聲音3》的實力唱將，但他認為與劉洋很難合唱：「佢好勁，巨肺嗰啲！」

古淖文表示想與張與辰、趙浚承及劉洋合唱。(葉志明 攝)

譚輝智就想與古淖文合唱，而被問到要跳舞的話，他都表示「冇所謂」：「你哋唔介意睇就無所謂，我無乜所謂。不過今年係好多都好犀利，啱啱佢講嗰幾個（張與辰、趙浚承、劉洋）我都好鐘意。」