羅鈞滿離巢再回TVB表演感受深　莫家淦：陣間同你上去傾約

昨日（8日）TVB舉行慈善節目《博愛歡樂傳萬家》，平均年齡超過40歲的「老六兄弟」6位成員羅鈞滿、莫家淦、衛志豪、張智軒、潘梓鋒及伍偉樂於台上又唱又跳。

平均年齡超過40歲的「老六兄弟」6位成員羅鈞滿、莫家淦、衛志豪、張智軒、潘梓鋒及伍偉樂於台上又唱又跳。(葉志明 攝)

羅鈞滿及莫家淦接受《香港01》訪問時被問到平時於球場唱歌，但今次則於錄影廠入唱，有什麼不同時，莫家淦表示今次不止是唱：「今天嘅唔同在於我哋唔係淨係唱咁簡單，今次直頭係成part好完整嘅舞蹈，由零開始排排到依家。所以分別在於比我哋平時就咁喺球場唱歌搞氣氛，再嚴謹咗。」羅鈞滿就補充：「都排咗有兩個零月㗎！因為好耐都冇返嚟TVB啦，以前可能我哋要比較快啲，可能我哋一兩個禮拜內要排好隻舞，但今次反而我哋自己多啲時間去排，因為始終我哋唔係職業嘅歌手，所以大家有挑戰的難度。」

羅鈞滿及莫家淦接受《香港01》訪問時被問到平時於球場唱歌，但今次則於錄影廠入唱，有什麼不同時。(葉志明 攝)

羅鈞滿已經離開了TVB一段時間，他被問到今次再回來有甚麼感覺時，他表示感受挺深：「我離開之後都返過嚟一次嘅有個節目，但之後都隔咗有七到八年，尤其係返嚟彩排嗰陣時，有啲朋友又第一次入嚟，跟住就問呢度係咪平時睇戲canteen嘅地方啊？我話係啊，我話我試過喺上面跳樓，不過跳唔成，畀馬明拉住，咁就跳唔成。同埋有時見到啲Locker，啲Locker其實我哋以前都好鍾意貼啲嘢上去。」愈講愈興奮的他表示「每一個位都係有回憶」。

羅鈞滿已經離開了TVB一段時間，今次再回來他表示感受挺深。(葉志明 攝)

至於莫家淦平時拍劇比較多，要認真在一廠唱歌的，今次都算是第一次：「因為對上一次就係《福祿壽訓練學院》，嗰次係開心啲搞笑啲，今次係認真嘅。尤其係今次兩首歌，我哋更加係跳《知心當玩偶》同《卡拉永遠ok》，係校長作曲嘅兩首歌，而校長都好認真去睇好多，好細節咁睇，所以更加係一絲不苟。」他坦言的確有點緊張，但經過一段時間訓練後，現在已經可以用自然的態度去面對這件事。

平時莫家淦拍劇比較多，要認真在一廠唱歌的，今次都算是第一次。(葉志明 攝)

羅鈞滿指與他們平時在內地場館表演的確會有不同：「今次其實重新將隻舞編排咗再加埋《知心當玩偶》，希望畀大家見到我哋係好認真嘅。」二人大讚譚詠麟看得很仔細：「因為佢真係每一個detail位睇得好清楚，係會逐個逐個打電話去提，喂你呢個位你要蹲返低啲，呢個位你要行快啲，即係咁樣提我哋，佢會點半鐘send返個WhatsApp出嚟，喂呢度表現點樣好啲。」他們更指「明星足球隊」的成員都很齊心「6加1加1係大過6」，而當初成立「老6兄弟」時是為了於比賽中間時的演唱：「同埋今次呢個慈善Show，但係當我哋做咗成果之後，其實有個強心針，校長話未來可能仲有多機會。」

羅鈞滿指與他們平時在內地場館表演的確會有不同。(葉志明 攝)

羅鈞滿被問到是否之後多點回來TVB工作都不介意，他笑指一直都很開心回來的：「我一路都好開心返嚟呢度，一定有機會，同埋今次返嚟都見返好多之前可能喺唔同時間離開過嘅導演或監製咁，今次返到嚟，其實呢個都係一個孕育我嘅地方，好似返屋企咁。所以希望更加多機會可以同多啲觀眾見面。」莫家淦即笑指：「陣間同你上去傾約。」