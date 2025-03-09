57歲TVB「御用警察」係飲食界富二代　經營燒味老店結業街坊不捨

現年57歲的張本立在無綫（TVB）最近播出的劇集《痞子殿下》中飾演「四大長老」之一的北邪，其實他亦是一名「飲食界富二代」，是香港漢寶集團其中一位創辦人張錫鵬的孻仔。1996年，張本立接手家族酒樓生意而成為尖沙咀頂好海鮮酒家老闆，2010年他更接手經營位於黃大仙有數十年歷史的老字號英都燒味廚房。日前燒味店突然在其Facebook專頁宣布將於3月13日結束營業，寫道：「3月13日話別江湖，大家有緣再聚，多謝街坊友好支持，祝大家生活愉快」，不少街坊食客均留言指「好突然」。

英都燒味廚房將於3月13日結業。（Facebook@英都燒味廚房）

張本立接手家族生意。（Facebook@英都燒味廚房）

張本立曾聘請戴耀明做樓面侍應，而他亦曾在訪問中透露過經營中式食店十分辛苦，雖然是老闆，但他都會落手落腳工作。他曾經試過被滾翅淋身，皮肉和衣服黏在一起，感嘆現在自己年紀漸大，由黑頭髮做到白頭髮，搬重物已十分吃力。所以今次「英都燒味廚房」結業，他亦以「身體理由，約滿不做了，多謝支持」回答網民。

張本立到舖都會幫手。（陳順禎攝）

戴耀明曾經喺餐廳做侍應一腳踢。（陳順禎攝）

唔少圈中人都會幫襯。（Facebook@英都燒味廚房）

英都燒味廚房自設燒味工場每日新鮮製作燒味，招牌的碟頭燒味飯非常高質。（Facebook@英都燒味廚房）

張本立中學時到英國留學，大學修讀時裝設計，後回流香港接手家族生意。自2009年起，張本立參演過不少TVB劇，包括《怒火街頭2》、《忠奸人》、《一屋老友記》、《白色強人》等，是為TVB新一代「御用警察」最常演阿Sir，還有法官、醫生專業人士角色，是一名出色綠葉。

張本立在無綫（TVB）最近播出的劇集《痞子殿下》中飾演「四大長老」之一的北邪。（IG圖片）

張本立在無綫（TVB）最近播出的劇集《痞子殿下》中飾演「四大長老」之一的北邪。（電視截圖）

張本立是TVB出色綠葉。

張本立參演過唔少劇集。（電視截圖）