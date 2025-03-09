張本立經營半世紀燒味店結業　廚房跌斷肋骨胸現凹位恐大肌肉萎縮

現年57歲在《痞子殿下》中飾演「四大長老」之一北邪的張本立，身兼多職，本身是「飲食界富二代」多年前接管家族飲食業生意，當中屹立黃大仙有超過五十年歷史的老字號英都燒味廚房日前突然宣布將於3月13日結業，原因是「身體理由，約滿不做了，多謝支持」。

張本立在無綫（TVB）最近播出的劇集《痞子殿下》中飾演「四大長老」之一的北邪。（Facebook@Billy Cheung 張本立 ）

張本立在無綫（TVB）最近播出的劇集《痞子殿下》中飾演「四大長老」之一的北邪。（電視截圖）

張本立今日（9日）接受《香港01》電話訪問，透露自己工作太忙，除了酒樓業務、拍劇，還要兼顧貿易公司生意，自言快將60歲，要學習在適當時候放下，他說：「同事同我一齊返去尖沙咀酒樓（頂好海鮮酒家），將來希望做多啲善事，派吓飯畀不同基層。而我再做就嚟變60歲，可能有啲嘢未必做得嚟，攞返少少時間搞好身體。」

張本立覺得喺適當時候要學懂放下。（受訪者提供）

張本立年卅晚入廚房工作時意外跌倒斷肋骨。（陳順禎攝）

英都燒味廚房將於3月13日結業。（Facebook@英都燒味廚房）

張本立透露年卅晚在廚房工作期間不慎跌倒，斷肋骨外，原來還有更嚴重問題，他說：「喺廚房成個身撞咗落地下，初頭以為剩係跌斷肋骨，諗住好快康復，後來發現胸部有個地方凹咗，同埋啲血谷咗去手臂度，發覺原來胸部有條大肌肉都撞斷咗，依家右手得返3成力。嗰時冇駁到都驚萎縮，所以要把握時間做手術，預計最少又要抖3、4個月唔郁動得，等佢接駁得好啲。」

張本立雖然係老闆，但都會親自入廚房幫手。（Facebook@英都燒味廚房）

張本立2010年接手英都燒味廚房。（Facebook@英都燒味廚房）

張本立2010年接手英都燒味廚房。（Facebook@英都燒味廚房）

近年香港經濟環境變差，張本立直言飲食業早已飽和，希望業主、租客、顧客各方面取得平衡，他說：「以前7、80年代香港精神係會互相體諒，但有時依家業主會將啲差餉及地租都轉架畀租客，變相租客係幫業主供舖，好慘。而食肆同愛心亦係好掛鉤，食客有時俾多啲寬容機會，令廚師更加進步，大家都會和諧啲。」

張本立好鍾意做運動。（Facebook@英都燒味廚房）

張本立今年57歲，已由黑髮做到白髮。（Facebook@英都燒味廚房）