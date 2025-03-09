Lolly Talk短裙表演青春可人　JACE陳凱詠盼成「獨立」跳唱歌手

第一場《The Singleton Just Sing Live in Wonderland》3月8日於AXA x WONDERLAND 順利舉行，首日大會邀請人氣創作歌手JACE陳凱詠、網絡型男YT周殷廷、人氣女團Lolly Talk為音樂會打響頭炮！

第一場《The Singleton Just Sing Live in Wonderland》3月8日於AXA x WONDERLAND 順利舉行。

Lolly Talk 短裙出場表演，現場粉絲即時血脈沸騰興奮歡呼拍掌，眾成員都好識做，獻唱多首經典女團歌：「我地好鍾意Twins，《明愛暗戀補習社》係佢地第一首歌，可以翻唱佢地啲歌係驚喜！（練佢地側手翻？）我地有同排舞師講過，但要時間練吓先，依家唔敢獻醜住，平時我地唱K都會唱女團啲歌，今次舞台上演出係好開心！」

Lolly Talk 短裙出場表演。

Lolly Talk獻唱多首經典女團歌。

Lolly Talk獻唱多首經典女團歌。

Lolly Talk獻唱多首經典女團歌。

佢地台上即席考吓Fans，仲即時送出咗4隻專輯氹樂迷，然後叫全場亮起手機伴唱，搞到Lolly Talk眼濕濕！

而JACE陳凱詠粉絲同樣熱情，JACE短裙長靴出場獻唱，更於台上飲酒助興：「其實我咩情況都會飲酒，因為養聲最主要係識保護聲帶、飲多啲水，但係開心反而緊要啲。我見啲外國歌手成日會唱兩句、飲兩啖，一直都好想試吓，所以頭先試咗啦，聽到台下大叫飲杯！」JACE笑指聽到大家問何時開個唱，但現推出新歌為主，仲話想儲快歌成為「獨立跳唱」歌手。

JACE短裙長靴出場獻唱。

JACE短裙長靴出場獻唱。

YT 周殷廷壓軸出場，佢就話好鍾意戶外騷，所以唱到第二首歌已行落台握手，粉絲不斷瘋狂尖叫，佢又十分體貼親民，來者不拒跟粉絲自拍！雖然Fans要求「除衫」，但YT就話唔好，但仍坐在台前超近距離唱歌，氹到粉絲好開心。