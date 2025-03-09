周殷廷觀濱簽唱400人撐場　落淚憶低潮：Busking得十幾人睇更被趕

周殷廷（YT）先後到訪120多間學校School Tour，為鼓勵應屆DSE會考生，今日（3月9日）YT現身簡稱「觀濱」的Free Hug勝地「觀塘海濱」，舉行《離別時刻 Last Day 簽唱會》。活動開始時，YT先busking表演，現埸有近400支持者到埸支持，YT唱足一個半小時，氣氛熱熾，期間YT更被歌迷熱情感動得掉下男兒淚，台下亦有歌迷一同落淚。

為鼓勵應屆DSE會考生，YT現身簡稱「觀濱」的Free Hug勝地「觀塘海濱」，舉行《離別時刻 Last Day 簽唱會》。

YT獻唱歌曲《晨星》，他回想兩、三年前曾經在旺角、銅鑼灣busking，那時只得10來人欣賞，更試過被驅趕，而《晨星》這首歌正是記載着他人生最失意時候。今日見到眼前數百位歌迷來支持，此情此境，令他特別感動，一時忍不住便落淚，而台下有歌迷也感動得一起喊，不過YT好快收起眼淚，開心說：「今日成件事好Chill，如像一班朋友來玩，希望大家玩得開心。」為了再清楚見到歌迷，YT主動向工作人員提議把設在歌迷前的防線再提近台前，好讓他可以進一步近距離接觸大家，表現極度親和。

YT唱足一個半小時，唱到《晨星》時他非常感觸。

雖然有400歌迷撐場，但YT回想兩、三年前曾經在旺角、銅鑼灣busking，那時只得10來人欣賞，更試過被驅趕，他想起這點就一時感觸落淚。

現場設有點唱和合唱環節，他與一眾歌迷們打成一片，最後YT以歌曲《離別時刻》作壓軸演出，並與所有到場歌迷來張大合照，更為歌迷送上親筆簽名。今次YT大玩新意，入場需知寫明「YT只會於校服簽名」，其他衣服將不獲簽署，故此很多歌迷有備而來，帶定校服出現，除了有學生歌迷，亦有歌迷帶著BB來支持偶像。

YT在簽唱會入場需知寫明「YT只會於校服簽名」，其他衣服將不獲簽署，故此很多歌迷有備而來，帶定校服出現。

有歌迷帶了自己砌的YT砌圖送給他。

今次選在「觀濱」舉行活動，YT謂：「主要是去年開始到不同學校School Tour，且未試過搞簽唱會，期間同學給予好多意見，皆覺得觀濱是個不錯地方。」說到工作目標，YT希望可以登上紅館開個唱，現已不停入紙申請，他對紅館地方有個情意結，因在這裡看過不少經典歌手演出，也想跟他們一樣去享受這個舞台。