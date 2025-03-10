已故粵語片紅星嘉玲外孫結婚　豪門丈夫坐輪椅出席走出喪妻之痛

已故粵語片紅星嘉玲的外孫日前舉行婚禮，著名時裝設計師劉培基在IG分享場內盛況，並留言：「3月8號女神節，她的外孫大婚，是我這次旅行最重要約會，這個晚上賓客如雲，她最愛的先生和所有來賓，我們都想念著她，嘉玲。」

嘉玲在2022年離世，享年87歲。（網上圖片）

嘉玲是粵語片年代紅星，曾與謝賢拍拖七年。（網上圖片）

嘉玲在2022年離世，享年87歲。（電視截圖）

劉培基和嘉玲的契女郭秀玲均獲邀出席婚宴，相中見一對新人一對新人郎才女貌，非常合襯，而場內亦有非常多賓客，場面盛大。嘉玲與首任丈夫的兒子黃栢文曾透露繼父姚武麟因腦水問題，導致平衡不太好；而當晚姚武麟穿上西裝打煲呔，雖然坐在輪椅上，但精神十分好，跟餅印兒子和劉培基合照時笑得開懷。

嘉玲的外孫結婚，劉培基獲邀出席。（ig@eddielau223）

一對新人郎才女貌好合襯。（ig@eddielau223）

嘉玲在60年代嫁給出身豪門的泰國華僑姚武麟。（ig@eddielau223）

嘉玲被喻為「東方伊莉莎白泰萊」的粵語片紅星，60年代嫁給泰國華僑姚武麟，姚武麟是一名則師，出身豪門，二人育有兩女一子，嘉玲婚後息影，專心相夫教子。據指嘉玲的子女在泰國經營飲食生意，做得有聲有色，可惜長女Carmen因病比媽媽早離世。

姚武麟與兒子（上排）餅印一樣，開開心心飲外孫喜酒。（ig@eddielau223）

嘉玲契女郭秀雲同劉培基都有出席婚宴。（ig@eddielau223）

婚宴場面盛大。（ig@eddielau223）

婚宴場面盛大。（ig@eddielau223）

而嘉玲與前夫所生的長子黃栢文曾稱生父「有等於冇」，大讚繼父姚武麟似恐龍是絕種好男人，對他視如己出。據嘉玲的家人透露，嘉玲2022年離世後，姚武麟曾呆望空床，契女郭秀雲亦曾透露契爺胃口非常差，陷入喪妻低潮。而今次家有喜事，姚武麟表現開心面露笑容，似乎已走出喪妻陰霾。

嘉玲與前夫所生的長子黃栢文。

嘉玲與前夫所生的長子黃栢文。

黃栢文亦有赴泰國出席母親喪禮。（電視截圖）

嘉玲離世，意外揭發黃栢文是嘉玲長子。（電視截圖）

黃栢文讚繼父係絕種恐龍好好人。（電視截圖）

嘉玲2022年離世後，姚武麟十分傷心，據指曾呆望空床。（電視截圖）

嘉玲2022年離世後，姚武麟十分傷心，據指曾呆望空床。（電視截圖）

嘉玲幼女。（電視截圖）