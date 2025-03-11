噓國王在冬眠劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《噓，國王在冬眠》陸劇又名(國王在冬眠)，改編自青浼同名小説。有李青蓉為執導，由虞書欣、林一領銜主演的一套以現代愛情為題材的電視劇。首部以滑雪為主題，結合愛情的陸劇正式誕生！原著小說早已非常受歡迎，此劇更是大熱甜寵劇《偷偷藏不住》導演的全新作品，再加上有憑《玫瑰的故事》再次爆紅的林一擔任男主角，搭擋近年人氣高漲的陸劇小花虞書欣，十分期待這對高人氣螢幕情侶演繹冰雪交融的浪漫愛情！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

嘘国王在冬眠官微@Weibo

《噓，國王在冬眠》電視劇情大綱

漫畫家衛枝（虞書欣 飾）由於意外被捲入醜聞，因此被公司冷藏，沒收了她的筆名和作品版權。正心灰意冷的她無意中看到一段單板滑雪影片，當中滑雪選手無畏的精神觸動了她，靈感一振，決定以滑雪為題，重拾畫筆記錄滑雪者的熱血故事，用漫畫家細膩的視角觀察生活。在北山雪場，她遇見了教練單崇（林一 飾），並成為了他的徒弟，衛枝在起起跌跌的滑雪練習中，不只鍛煉出越挫越勇的意志，更喜歡上單崇。單崇個性內斂，曾是一名職業單板滑雪選手，但因妹妹的殘疾和自身受傷，父母強烈求下無奈退役，只好暗暗把單板滑雪的熱愛埋藏在心中，同時他執着於自己過往的輝煌成就，因此會特別嚴格地教導學生。

看到衛枝如此樂觀堅持、充滿激情，單崇彷彿看見了以前的自己，他開始重新反思過去和未來，重燃起他對滑雪選手職業的熱愛，因此決定回到訓練場，為內心的熱愛和榮譽奮鬥，而他也漸漸愛上衛枝。最後，衛枝憑新作品贏回了自己的名譽和版權，單崇則取得金牌，回報了他付出的努力和憧憬，兩人互相治癒了對方，陪伴彼此成長，收穫了愛情

《噓，國王在冬眠》播出時間｜最新追劇日曆

《噓，國王在冬眠》電視劇幾時播?《噓，國王在冬眠》一共有23集，由優酷、Netflix播放。首更3集，3月12日至14日每天更新2集。3月15日，3月16日每日更新一集，SVIP每日更看多一集。

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《噓，國王在冬眠》演員人物關係圖

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《噓，國王在冬眠》演員

虞書欣 飾 衛枝

漫畫家，因醜聞跌落谷底；在滑雪場邂逅退役冠軍單崇，學習滑雪，喜歡上單崇

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林一 飾 單崇

曾經是職業單板滑雪選手，退役後當教練，被衛枝的精神打動，重拾對職業單板的熱愛

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費啓鳴 飾 老煙

幽默外向，喜歡滑雪，濫情的大學生，認識姜南風後開始了一段新的愛情故事

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曾可妮 飾 姜南風

衛枝的好朋友，支持她畫畫和滑雪，在陪她去滑雪場時邂逅了老煙