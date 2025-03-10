最美雙兒丨周秀蘭曾歷老公出軌離婚　移加返港與友相聚近照好圓潤

曾演《鹿鼎記》被譽為「最美雙兒」的周秀蘭移民加拿大多年，近日返香港與老友敍舊。梁思浩和楊玉梅昨日（9日）先後在社交平台分享合照，同場還有已出家為尼的80年代性感女星秦蔚文。

周秀蘭曾與梁朝偉合演《鹿鼎記》，被譽為「最美雙兒」。（影片截圖）

周秀蘭古裝扮相嬌俏可人。（影片截圖）

思浩寫道：「一位係我相識於微時，今天已經成為大法師法號 『惟晟』，一位 移民溫哥華10幾年冇返嚟香港，對上一次見面已經係15年前八九十年代電視台當家花旦周秀蘭姐姐，非常難得嘅聚會。除咗敘舊，大家傾得好開心，感恩感恩。」楊玉梅亦表示：「好朋友🥰不一定会經常見面，但一見面就有不停的話題同分享！真的感恩🙏🏻又是二十多年的朋友仔🙌🏻 」。

周秀蘭移加多年，近日返港與友人相聚。（IG@leung_sze_ho_spencer）

周秀蘭與梁思浩、楊玉梅，還有已出家為尼的80年代性感女星秦蔚文等合照。（IG@leung_sze_ho_spencer）

從相片所見，現年63歲的周秀蘭樣貌變化不太，只是身形較以前圓潤有福氣。有指她移民後在溫哥華經營齋舖生意，曾擔任「溫哥華影視人協會」會長，並參與籌款和慈善探訪工作，十分有善心。

周秀蘭圓潤咗好多，但皮膚好好，樣貌變化唔大。（IG@leung_sze_ho_spencer）

楊玉梅與周秀蘭合照。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

梁思浩貼出與周秀蘭和已成為大法師法號 「惟晟」的秦蔚文合照。（IG@leung_sze_ho_spencer）

秦蔚文已成為大法師法號 「惟晟」。（IG@leung_sze_ho_spencer）

秦蔚文已出家多人年，現已成為大法師法號 「惟晟」。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

周秀蘭是80年代的無綫（TVB）花旦，中學畢業後在1978年投考藝訓班，早年拍過《荳芽夢》，在《鹿鼎記》與梁朝偉合作飾演「雙兒」一角，古裝扮相嬌俏可人，被封歷來影視劇版本中「最美雙兒」。另外，她亦曾與張國榮合拍電影《檸檬可樂》，並獲提名第二屆電影金像獎最佳新人獎。及至1987年，周秀蘭轉投亞視參演《滿清十三皇朝》系列等，之後息影並移民到加拿大溫哥華。

周秀蘭是80年代的無綫（TVB）花旦之一。（影片截圖）

周秀蘭在1992年初登大銀幕，與張國榮合作拍電影《檸檬可樂》。（影片截圖）

+ 1

可是周秀蘭情路並不如意，1991年與初戀男友劉少君結婚，育有一女，夫妻因移民分隔兩地。劉少君在拍《真情》時與對手郭少芸戲假情真，導致婚姻破裂。1998年，周秀蘭宣布離婚，對外宣稱是因宗教信仰等問題而分開，多年後周秀蘭在訪問中才承認：「佢喺香港有外遇，我曾經試過返香港箍煲，不過都失敗。」而被指是第三者的郭少芸亦曾認錯表示非常後悔，而劉少君也曾表示：「因為老婆唔係身邊先行差踏錯。」

周秀蘭與狄寶娜摩亞合照。（微博@狄寶娜摩亞）

周秀蘭移民後在溫哥華多年，曾擔任「溫哥華影視人協會」會長。（網上圖片）

周秀蘭間中會返港與友敍舊。（網上圖片）

點擊睇秦蔚文昔日演出：