專訪1｜《中年3》占士丁丁為兩餐做地盤　回港追夢：我只是最底層

「啊，像花雖未紅，如冰雖不凍，卻像有無數說話，可惜我聽不懂......」如果在一年前聽到《李香蘭》這首歌，腦海中會浮現出張學友身穿銀色西裝，手持咪高峰，深情演唱的畫面。然而，自從2024年11月後，這個畫面卻被占士丁丁（Dan James）在《中年好聲音3》中表演的場景取代。

占士丁丁（Dan James）在《中年好聲音3》唱《愛是永恆》。（截圖）

占士丁丁（Dan James）在《中年好聲音3》唱《愛是永恆》。（截圖）

占士丁丁笑言，被香港人稱作「鬼佬」反而覺得親切。（梁碧玲 攝）

鬼佬唱中文歌

這一位「鬼佬」在眾人期待之下，於3月的節目中又揀選了《愛是永恆》出戰，就連出名嚴格的音樂人張佳添都讚譽有加。到底是什麼原因驅使他參加《中年好聲音3》呢？他的故事就要由數年前說起。

占士丁丁（Dan James）曾於夜店擔任MC，好受歡迎㗎。

占士丁丁（Dan James）表示，因此疫情而令他不得留在英國。（梁碧玲 攝）

曾於中國內地發展8年

早在十多年前，占士丁丁就已踏足演藝事業，在中國的夜場酒吧和酒廊獻唱。正因如此，他與香港結下了不解之緣。他回憶道：「那時候，我每個月都要來香港更新工作簽證（VISA），所以我已經去過香港不下百次，也因此深深愛上了這個城市。」在中國唱歌不僅收入穩定，還讓他有機會走遍各地，體驗不同風土人情：「北京、南京、佛山，這些地方我都去過。我在北京待得最久，足足五年，主要在夜店擔任MC。」那是他事業的高光時刻，除了可觀的收入，還贏得了名氣，更獲得「No.1 MC Asian」的殊榮。「當時我能與世界排名前100的DJ合作，甚至有人為我伴舞。」

占士丁丁（Dan James）話佢以前係Rock Star，原來真㗎。

占士丁丁因參加《中年好聲音3》而為人所認識。（梁碧玲 攝）

占士丁丁返到英國之後搵唔到工，無奈只可以搵地盤散工做，一個月得$1000磅(未扣稅)。（梁碧玲 攝）

2019年疫情來襲變一無所有

然而，占士丁丁的事業並非一帆風順。2019年疫情來襲，他被迫放棄中國內地的工作，返回英國。在異鄉大放異彩的他，回到故鄉後卻只能做個普通人。「在英國的那段時間，可以說是我人生中最灰暗的低潮。我不得不回到布萊頓，與生父和繼母同住。你能明白嗎？從一個巨星跌回原形，變成一無所有的普通人。」那時，他真切體會到什麼叫「馬死落地行」。幸好，他勉強找到一份月入1,000英鎊（約一萬港幣）的地盤工作，勉強維持生計。

占士丁丁表示，當時同時做緊超級市場。（梁碧玲 攝）

返英國做地盤散工

「有一次，我發誓自己差點沒命。我們住在岸邊，超市離家有5至6英里遠（約8至9公里）。那天晚上，颱風即將來襲，黑夜中我騎着小單車去上班，風吹起巨浪拍打上岸，而我正好在前後巨浪之間。最後，我用這輩子最快的速度逃脫了。」次日下午，他再去地盤上班時，對自己說：「我在地盤是最底層的工人，必須做別人不想做的工作。『我要繼續沉浸在失落中，還是接受現實，尋找改變的機會？』」

占士丁丁表示，當時同時做緊超級市場。朝早返超市，下午去地盤做散工。（梁碧玲 攝）

拍TikTok片被發掘做帶貨

後來，他開始經營個人TikTok帳號，並因一條搞笑影片爆紅。「一家中國公司找上我做TikTok帶貨。我記得第一件產品是耳機，他們寄了三對耳機給我，然後說：『好吧，我們試試看。』我還記得當時對老闆說：『給我三個月，我一定會成為全英國第一！』他們聽了都笑了，我也笑了。」究竟是上天眷顧還是靠自身努力？最後他竟愈做愈成功，真的成為全英第一。他笑說，每個月都會收到公司寄來的各種樣品，最後堆滿了他的房間。後來，他甚至需要租一個小單位作為直播間和倉庫。

後來，占士丁丁因為拍tiktok片爆紅多人認識，被發掘去做直播帶貨。

後來，占士丁丁因為拍tiktok片爆紅多人認識，被發掘去做直播帶貨。

人生是什麼？有人說是生存，有人說是生活，而對占士丁丁而言，則是夢想二字。做直播帶貨固然賺錢，甚至收入比地盤工高出五六倍，但對他來說，卻覺得失去了方向。「作為一個表演者，我習慣給觀眾帶來力量，在他們面前表演。我不太喜歡TikTok帶貨，雖然成功，但我每天只能獨自一人。在英國我沒有社交圈，也沒有朋友。我有錢，但只想回到舞台上表演。」音樂於他而言，不止是一種情感的表達，而更像是他的人生，他的靈魂依歸。於是，他又再次離開出生地英國，「回到」熟悉的香港發展。「我的很愛香港。」