陳健安向青少年分享Busking經驗　糖妹孖吳林峰任學員導師嗌好玩

陳健安、糖妹和吳林峰日前出席在麥花臣場館舉行的第二屆「延音MusicSus─青少年街頭音樂表演擴展計劃」終期匯演，除了大談成為歌手之路，並獻唱多首耳熟能詳的歌曲。此外，大會亦邀得將於四月舉行個唱的盧巧音擔任特別嘉賓壓軸登場。

陳健安向青少年分享Busking經驗。（大會提供）

對於活動計劃乃鼓勵青少年投入街頭音樂表演，陳健安直言回憶起C AllStar曾於2009年間，連續14個周末於旺角街頭表演的往事。（大會提供）

陳健安打頭陣獻唱《戀愛腦之死》，他透露去年剛好亦於是在同一場地舉行了其首個實體騷，故重臨舊地演出份外有感覺。席間陳健安勉勵一眾學員：「有時會遇到好多問題令自己喜愛的音樂得到磨蝕，但唱歌的目的是令自己開心，不要想太多會從中得到什麼，只要在唱歌時獲得最爽的感覺就可以。」更指開騷前與學員們交流入行多年來於音樂路上的經歷、心態及如何應付困難。並稱：「要好好紀錄曾經擁有過的所有事，因為人會好容易忘記經歷過的事，亦都會忘記曾經懶惰過的事，好的記得要讚賞自己，不好的要自己好好反省。」

陳健安以自身經歷勉勵一眾學員。（大會提供）

對於活動計劃乃鼓勵青少年投入街頭音樂表演，陳健安直言回憶起C AllStar曾於2009年間，連續14個周末於旺角街頭表演的往事：「這段經歷是一個好重要的試煉場，好多事都會是隨機發生，也會有人突然想挑戰你，即席點唱，好多點滴，要著重自己心態，想如何令自己進步及變強。」

吳林峰身兼評審及導師。（大會提供）

吳林峰大讚今屆學員質素高。（大會提供）

身兼評審及導師的吳林峰，則大讚今屆學員質素高：「創作及唱歌方面都很高質，令我感受到他們的熱誠，反而是他們教懂我Passion不是關年齡事的。而對音樂的想法也好新鮮。（會唔會同學員們合作？）我隨時歡迎他們來找我。」他亦指完成3月頭音樂會後，將跟女朋友放假充電：「上次放假已經是1、2年前了，所以完成音樂會後就給自己一星期假期，到郊區深山遊，感受大自然的靈氣及慢活一下。」

糖妹已連續2年擔任該計劃導師。（大會提供）

糖妹之前曾跟學員去Busking。（大會提供）

而已連續2年擔任該計劃導師的糖妹大呼好玩：「之前跟學員去Busking，他們會選唱『糖兄妹』的歌，我跟他們說選自己喜歡的歌就可以，但最終同一首歌唱足兩次，他們他倒是很會尊重老師，所以就選擇我們的歌，反而我笑言也想試唱別人的歌吧！另外，回想起看見他們穿著校服跑來上堂的片段，讓我回憶起當年自己夾band的情景。」

盧巧音擔任特別嘉賓壓軸登場。（大會提供）

至於盧巧音一口氣連唱《垃圾》及《好心分手》兩首經典名曲，表示早前與一眾學員Busking，當日天氣寒冷，但也無阻眾人的熱情：「是他們的熱情分享到一些青春給我，在短短時間他們一點也不緊張，使出渾身解數，他們給我的感覺好勇敢，亦懂得把握每一個機會，真的好難得。這個年代任歌手或音樂人真的一點也不容易，但他們仍然勇敢地踏出這一步，所以他們是值得好好幫助的。」

盧巧音一口氣連唱《垃圾》及《好心分手》兩首經典名曲，為稍後演唱會熱身。（大會提供）

將於4月底於同一場館開騷的她，受訪時笑說趁機率先踩場warm up：「其實踏足舞台都好開心，尤其是呢個舞台都有種特別感覺，因為3年前我也是在這裡舉行音樂會。不過是次個唱就未必趕及製作新歌，可能會選唱一些以往比較少唱的舊歌，現在仍在rundown構思中，希望能夠構思一個精彩的歌曲次序，給觀眾帶來深刻的感覺。」雖然還未進入綵排階段，但盧巧音表示已積極養聲及瘦身。