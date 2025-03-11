李佳邀同是「中一生」羅啟豪做個唱嘉賓　重編經典中文歌成Jazz風

李佳的《Date with Miranda Lee 佳佳有約演唱會》將於今個月29日（星期六） 在西九文化區自由空間大盒舉行，演唱會現正進入如火如荼的階段，主角李佳每天早上必定和製作團隊開會，看如何把整個節目流程精益求精，做到最好。李佳也和樂隊開始練歌，因今次演唱會風格以Jazz Music為主軸，再加上伴奏樂隊大部份為外國樂手，所以先集中排練重新編曲成Jazz風格的中文歌，每綵排完一首中文歌便立時和樂隊聽重播，看那些部位要修改，好讓他們可以有更多時間練習。日前李佳也特意去了尖沙咀，在主辦單位投放了她演唱會視頻廣告的重慶大廈前拍片打咭留念，雖然打咭當天氣溫驟降，但看到很多市民駐足觀看她的個唱廣告覺得非常感動。

李佳的《Date with Miranda Lee 佳佳有約演唱會》將於今個月29日（星期六） 在西九文化區自由空間大盒舉行。

主角李佳每天早上必定和製作團隊開會，看如何把整個節目流程精益求精，做到最好。

李佳也特意去了尖沙咀，在主辦單位投放了她演唱會視頻廣告的重慶大廈前拍片打咭留念。

李佳表示今次演唱會找了《中年好聲音》的羅啟豪做嘉賓，之前她和羅啟豪已在舞台上多次對唱，也有和他推出合唱歌，所以非常之有默契。伴奏樂隊也常常和佳佳合作，技術精湛，李佳說：「Jazz風格的音樂可以很 Free Style，並不拘禮於單一格式，今次演唱會歌單中、英文歌比例各佔一半，當中已揀選了的經典中文歌重新編排後既保留原裝韻味，但又能以新面貌和大家見面，希望屆時現場觀眾能夠聽得盡興，一起享受充滿音樂感的周末晚上。」

李佳表示今次演唱會找了《中年好聲音》的羅啟豪做嘉賓。