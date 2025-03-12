港男冠軍效力12年做盡路人甲　離巢後升呢做老闆生意攻入內地市場

現年34歲，2009年香港先生選舉少年組冠軍陳偉洪（Calvin）總名次則敗於盛年組冠軍許家傑手上。入行兩年，曾在劇集《點解阿Sir係阿Sir》飾演蔣進一角令其人氣急升，奈何事業發展平平。2021年，陳偉洪選擇離巢，近年主力打理自己健身Studio。今年更攻入內地市場，於深圳開設分店，中港兩邊走打理生意。

非常大隻！（IG／@imcalchan）

效力TVB13年，陳偉洪大多演路人甲角色為主，他曾透露在同一部劇中出現了六、七次，包括巴士司機、侍應、路人和食客等，又曾在愛·回家 (第一輯)演餅店工人。而離開TVB 後，陳偉洪先後參與過 ViuTV 劇集《冥冥之中》和《心靈師》，2021 更增磅到200磅參加健美比賽。

多年來大多演路人甲角色為主好可惜！（IG/@imcalchan）

升呢做老闆！（IG／@imcalchan）

最近陳偉洪又再次亮相TVB, 為旅遊節目《鮮味湛江美景遊》 擔任嘉賓。他稱今次是相隔13年後再次拍攝TVB節目，因為自己經常都會返鄉下探親，所以好熟當地有咩好玩好食，希望透過節目介紹給香港觀眾。

目前是自由身藝人。（IG／@imcalchan）

除此之外，陳偉洪又應邀到好友吳雲甫及顏子菲合作網台新節目 《異+ 運動》 做嘉賓，大談健身心得。節目中吳雲甫帶領大家做 HIIT 健身操，陳偉洪表示呢part冇難度，因為佢平時都會同藝人籃球隊 Hero 一齊訓練以及比賽， 反而被顏子菲帶領的 Pilates 動作考起，他稱Pilates動作看似容易，但原來做起上來都令他成身大汗，好有挑戰性。

曾患上驚恐症。