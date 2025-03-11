樂壇天后被嘲身形似個波變「石磯娘娘」　基因異常有家族肥胖症

現年52歲的台灣天后歌手張惠妹（阿妹）日前（7日）在杭州舉行巡迴演唱會，其中一個造型在網上瘋傳，令「#張惠妹被調侃胖成石磯娘娘#」話題成為微博熱搜，一晚就有逾1.2億閱讀量。

張惠妹去年12月在台北小巨蛋開騷，狀態極佳。（微博圖片）

當晚寒流襲當地氣溫降至5度，張惠妹穿上綠色蓬蓬紗裙準備唱歌，因受不了低溫，不停發抖，得現場觀眾允許，工作人員遞上一件黑色外套給她穿上，由於蓬蓬紗裙已十分臃腫，加上外套後，令張惠妹即時暴脹3倍，造型嚇人。有網民笑她胖得像《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）的「石磯娘娘」，震驚表示：「怎麼感覺變成球了」。

不過，亦有在現場的歌迷為偶像護航，「阿妹唱到第三首的時候就一直在流鼻涕，所以換上這件禮服的時候唱了一首，她實在扛不下去了，就問大家能不能允許她披一件外套，全場都說可以。」另有不少網民力撐天后阿妹是因服裝造型加上拍攝角度問題，力讚她是「華語第一女帝」，唱歌好聽便可以。

張惠妹穿上綠色蓬蓬紗裙準備唱歌，再加一件黑外套，頓時脹了3倍。（微博圖片）

有指張惠妹難抵低溫所以多件衫。（微博圖片）

有網民笑張惠妹胖得像《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）的「石磯娘娘」，震驚表示：「怎麼感覺變成球了」。（微博圖片）

令「#張惠妹被調侃胖成石磯娘娘#」話題成為微博熱搜，一晚就有逾1.2億閱讀量。（微博圖片）

其實早於2022年張惠妹透露本身有肥胖症，因家族基有異，遺傳物質（染色體、 DNA)發生改變而導致肥胖，這種肥胖極為罕見，常有家族性肥胖傾向。而她去到某個年紀便會開始暴脹，自己亦感到十分無奈。

張惠妹最近到杭州巡迴演唱。（微博圖片）