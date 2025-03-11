東張西望｜苦主搭港鐵被撞股骨骨折　對方承認專登避開：點賠畀你

TVB節目《東張西望》今日（11日）一集講到陳女士搭港鐵時被撞跌，導致股骨骨折需要坐輪椅，撞她的人消失得無影無蹤，令陳小姐一度因為受傷而感重壓力。

陳女士搭港鐵時被撞跌，導致股骨骨折需要坐輪椅。(節目截圖)

陳女士因為一次搭港鐵時被撞跌，導致現在連上洗手間都需要別人幫助：「我好驚我行唔返啊，好大壓力，如果唔係佢撞到我，我就唔會搞到今日咁樣。」她表示現在想找到當時撞她的人都困難重重，事主老公莊先生亦表示並非要他們負責，只是想找出撞他太太的人：「你只不過畀返個資料我，我可以從法律途徑處理。」陳女士指當時於月台轉車，但就被人衝入車廂而撞倒：「直頭想避，但避唔到。Patpat連大髀個位落地，即係髖關節嗰位，好痛，痛到郁唔到。」

陳女士因為一次搭港鐵時被撞跌，導致現在連上洗手間都需要別人幫助。(節目截圖)

陳女士指當時港鐵職員很快便到場，還幫她留住撞到她的男士，職員記錄低男士的資料，而且陳女士亦見到他這麼趕就說：「不如放佢走先。」她見職員留下了資料，想著之後要追究也可以，她指職員說已經報了警，救護車亦快到，所以她就放下心來。到醫院診治後，她被診斷為「股骨近端骨折」，需要做手術來固定。

陳女士見職員留下了資料，想著之後要追究也可以。(節目截圖)

莊先生翌日再到港鐵站想找撞到他太太的人來跟進，但職員只給了他電話號碼，讓他們私下聊一下。莊先生指港鐵職員向他說已經報了警，但就：「警察可能太忙，冇嚟到現場，不過事後個警察都有打電話嚟，問返呢件case嘅情況。」莊先生聯絡了對方後，對方都不斷向他道歉及願意負起部分責任。莊先生都有表示暫時未知要追討多少錢的賠償，所以就等之後再聯絡他，大約在2月，陳女士出院後再次聯絡他，但就已經再聯絡不上，莊先生：「我一講明我係邊個，佢就cut我線啦！之後我再打多10幾個電話，所有方法都已經block晒我啦。」

莊先生翌日再到港鐵站想找撞到他太太的人來跟進，但職員只給了他電話號碼，讓他們私下聊一下。(節目截圖)

於是，莊先生向港鐵拿對方的個人資料，但港鐵表示只有警方才可以拿，然後莊先生就到警署查詢，才發現根本沒有報警，警方更表示不會受理。港鐵表明需要透過法律程序才可以得到對方的個人資料，單單是他們自己來處理是無法給予的。節目組嘗試致電給對方，對方竟然肯接電話，更把當日的情況一五一十的說出來，更坦言自己是在逃避莊先生及陳女士。

莊先生向港鐵拿對方的個人資料，但港鐵表示只有警方才可以拿，然後莊先生就到警署查詢，才發現根本沒有報警，警方更表示不會受理。(節目截圖)

對方表示當日撞到陳女士時自己都有受傷，救護車亦很快到場，港鐵當時記下了他身分證號碼，名字名電話等個人資料。他亦有提及與莊先生的對話：「小姐個老公話好嚴重，要幾萬蚊賠償，事實有幾嚴重我唔知。我60幾歲人，又冇做嘢，我點賠畀你啊？佢如果告到我上法庭，我冇辦法。睇法庭法庭判幾多，我賠得起就賠，賠唔起我寧願坐監，所以我唔再接佢電話，再聽我心理壓力，我都頂唔順。」對方都有向陳女士表示歉意，而港鐵方面回覆《東張西望》查詢時都表示會盡力協助。

對方表示當日撞到陳女士時自己都有受傷，救護車亦很快到場，港鐵當時記下了他身分證號碼，名字名電話等個人資料。(節目截圖)

對方表示當日撞到陳女士時自己都有受傷，救護車亦很快到場，港鐵當時記下了他身分證號碼，名字名電話等個人資料。(節目截圖)