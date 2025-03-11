夏春秋離世｜初入行想做小生被嫌個子矮　人生最大成就生了吳君如

金像影后吳君如丁父憂，她今晚（11日）在社交平台悲痛宣布父親夏春秋離世消息，寫道：「我最愛嘅老豆走咗喇」，並附上一張父親年輕時的舊照悼念。

吳君如悲痛宣布最愛的爸爸冬叔離世消息。（Facebook圖片）

吳君如與夏春秋感情要好，之前中秋節，兩父女一起拍片。（IG截圖）

吳君如和父親夏春秋在《花田喜事2009》中飾演一對父女。（《花田喜事2009》劇照）

吳君如與父親夏春秋父女感情要好，夏春秋也為有這個女兒而感到驕傲，他曾在接受有線《星級會客室》專訪時，笑指君如屁股大又不漂亮，但遺傳了其表演因子，最初是他幫助愛女打開演藝之路。夏春秋當時表示看到愛女如今在演藝圈得到如此好的成績，他亦老懷安慰：「佢由細到大都好孝順，而家佢有能力，又會主動供養我哋，所以我感到自己非常大的福氣，我覺得自己最大成就唔喺娛樂圈，而係生咗個女。」夏春秋又大爆君如十分傾慕陳可辛的才能，不過他從不干涉子女的感情事，即使之前曾傳出他們婚變，他亦不曾過問，以免煩到子女。

夏春秋接受有線《星級會客室》專訪時，笑指君如又醜屁股又大，但遺傳了其表演因子，也很努力。（節目截圖）

夏春秋直言誕下吳君如是他最大成就。（節目截圖）

夏春秋自覺最大成就唔喺娛樂圈，而係生咗君如。（節目截圖）

另外，夏春秋在專訪中也談到他的入行經歷，他表示當年最初入行是想做小生，但被嫌棄生得太矮，所以一直演配角，至後來被安排主持六合彩，他自言並非用報道方式去做，而是較生活化，所以觀眾喜歡看。夏春秋更坦言當時做主持做到爆騷，不但有固定收入，最高紀錄接了13個廣告，惟後來電視台人事變動，被調離六合彩主持一職，但他對此並無怨言，「我要求唔高，一生只求三餐溫飽。我個人從來唔會去爭取啲咩，即使有人欺壓我，我都唔會有咩怨恨。」而六合彩主持人身分，最後也成為夏春秋演藝事業的一個「代表作」。