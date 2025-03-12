金秀賢毀滅式合照再多一張　代言品牌割席46萬後援會解散

24歲童星出身的南韓女星金賽綸上月16日在家中輕生離世，當天正是男星金秀賢的生日，由於金賽綸生前曾發出她與金秀賢的貼臉照，兩人關係引發聯想，但從未獲得金秀賢證實。今早（12日）韓網又再流出新的照片，只見金秀賢閉著眼睛將嘴唇嘟向女方，雖然兩人的嘴唇沒碰上，但舉止非常親密，再度引發韓網一陣譁然。

金賽綸在金秀賢生日當天輕生。（IG圖片）

金賽綸憑韓片《殺手代父》為人熟識。（劇照）

金秀賢的經理人公司連日發聲否認一切傳聞。（IG圖片）

近日YouTube頻道《橫豎研究所》接連爆出猛料，聲稱掌握金賽綸遺屬提供的私密文件，揭露金賽綸自15歲起便與年長12歲的金秀賢秘密交往長達6年，並曝光兩人更多親密合照，及她生前疑似被金秀賢追債的求饒簡訊。對此，金秀賢經紀公司GOLDMEDALIST於11日晚間緊急發聲表示「這些惡意的指控皆是無法容忍的虛假內容。我們正在考慮對《橫豎研究所》所散布虛假資訊一事，採取最嚴厲的法律措施。」

經過一夜，12日二度回應「立場不變」，強調會整理好官方說法再作回應：「我們將再整理好補充的官方回應後，再發布聲明。」對於有機會被提告的《橫豎研究所》則態度強硬，指希望在「進一步更猛爆料」之前，金秀賢能向金賽綸遺屬公開道歉，否則將提起訴訟。

金賽綸生前2024年3月24日凌晨曾曝光與金秀賢的親密合照。（金賽綸Instagram）

金秀賢親吻金賽綸第一張私照於11日晚間曝光。（YouTube截圖）

金秀賢毀滅式爆料照片又加一，於12日一早曝光。（翻攝自dcinside）

事件連日發酵，金秀賢形象似乎已受到重創，知名彩妝品牌Dinto今天一早搶先發聲：「所有代言人行程將停擺並保留」，有韓國網民發現知名烘焙品牌疑與金秀賢割席，將印有金秀賢照片的宣傳海報撕下；另一美妝品牌則表示：「全體員工正在共同確認事實關係，並討論應對方向。」因此決定目前暫緩與金秀賢有關的行程。

金賽綸的阿姨接受直播訪問，指親吻照是金賽綸16歲時拍攝的。（YouTube截圖）

金秀賢代言的知名彩妝品牌Dinto今日發聲：「所有代言人行程將停擺並保留」。（網上圖片）

由金秀賢主演的Disney+劇集《山寨人生》目前在拍第2季，預計下個月舉辦發布會，官方低調回應：「目前演員們都在現場正常進行拍攝，與金秀賢相關的爭議，暫時沒有影響或變動。」同時，金秀賢近日與GD合作的綜藝節目《Good Day》，如今也被韓網要求退出，目前製作組尚未回應。不過，擁有46萬人的金秀賢後援亦宣布解散，在IG Story留言：「to the actor i onced admired,goodbye（致我曾經仰慕的演員，再見）」。