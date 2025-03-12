亞洲舞王羅志祥30週年巡唱澳門站掀撲飛熱　勁歌熱舞回饋粉絲厚愛

出道30週年的亞洲舞王羅志祥(小豬)，將與歌迷分享其出道30年美好時刻，重臨澳門舉行巡迴演唱會。由棋人娛樂主辦的《2025羅志祥 30巡迴演唱會 澳門站》將於2025年5月31日（星期六）在銀河綜藝館隆重舉行，勢要舞爆全場。優先門票開賣半日火速售罄，公開門票於今日起於Cityline公開發售。

羅志祥在去年12月28及31日於高雄巨蛋舉行《2025羅志祥30巡迴演唱會》，為其出道30週年的巡迴演唱會揭開序幕，一連兩晚全場爆滿，樂迷反應熱烈。在高雄站的演出中，羅志祥曾感性發言：「我們不能阻止時間的流逝，但我們能主宰自己的未來，遇到什麼困境只要想，羅志祥都可以過來了，我有什麼不可以。」並承諾唱到60歲也會繼續唱下去，令台下歌迷感動非常。是次《2025羅志祥 30巡迴演唱會》除了高雄站，上月情人節亦登陸日本站，也是他時隔14年再度在東京開騷。

5月31日迎來《2025羅志祥 30巡迴演唱會 澳門站》，將展現羅志祥三十年來始終如一的初心，同時一貫力求創新把新元素及意念融入舞台，配合他眾多的經典作品，以「遊樂園」為核心主題，為粉絲傳遞快樂與幸福，讓全場沉醉於最極致的視覺音樂雙重盛宴；在這場永不停歇的舞林夢境之中，陪伴你我青春歲月的〈Showtime〉、〈愛的主場秀〉、〈鬧翻天〉等經典唱跳代表作，以及〈自我催眠〉、〈愛轉角〉等動人情歌將一一送上，展現他的強勁魅力，並以璀璨舞技閃耀舞台，期盼當晚帶給歌迷難忘回憶。5月31日這場演唱會不僅是羅志祥演藝生涯的全面升級與進化，更將帶領粉絲回顧他三十年來的經典時刻，見證他從未改變的初心與熱情，約定歌迷愛不單行，到時見！