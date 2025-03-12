國際武打型男遇失魂女記者　暖心舉動化解尷尬獲讚有修養脾氣好

現年61歲的甄子丹，有「宇宙最強」之稱，除了擁一身好武功之外，私下更是多才多藝，彈得一手好鋼琴。他與模特兒妻子汪詩詩結婚多年恩愛如昔，也一直為人稱羨。然而，甄子丹的魅力並不止於此，近日身為全國政協委員的他，到北京出席「全國政協十四屆三次會議」，有女記者採訪時似乎也不敵丹爺的魅力，搞到手忙腳亂，全靠甄子丹一暖心舉動，化解現場尷尬氣氛。

身為全國政協委員的甄子丹，日前到北京出席「全國政協十四屆三次會議」（微博圖片）

一身打扮非常帥氣。（微博圖片）

近日，有女記者在社交平台分享在會議現場採訪甄子丹的片段，片中她因為忘記按錄音鍵，一時情急下手忙腳亂，場面略顯尷尬。但甄子丹並未因此表現出任何不耐煩，反而展現出紳士風度，以幽默的言談和暖心的舉動，化解了現場的尷尬氣氛，一點巨星架子都沒有。

有女記者在社交平台分享在會議現場採訪甄子丹的片段。（小紅書截圖）

該女記者自爆忘了按錄音鍵，幸甄子丹展現紳士風度，化解尷尬。（小紅書截圖）

該名女記者事後以「甄子丹老師對不起」為題，寫道：「在爭分奪秒的工作中，好不容易採到了甄子丹老師，我卻……忘了點錄音！ ！ ！瞬間被急出夾子音。但甄子丹老師好有耐心！笑著主動說站起來，又配合我們採了一個小問題，深刻反思中……」不少網民看完影片都大讚：「甄子丹修養大」、「甄子丹很溫柔」、「他脾氣是真的很好啊」，甚至有網民搞笑說女記者是否被宇宙最強的魅力弄到神魂顛倒；當然也有人安慰反思中的博主：「換個角度想，跟大哥多相處了兩分鐘。」可見甄子丹深受網民喜愛。