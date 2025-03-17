網民最喜愛網紅大獎｜投選心水網紅贏走海洋公園門票

為表彰網絡紅人（KOL）在社交媒體上的影響力及創意表現，《香港01》聯同Starry正式推出首屆「網民最喜愛網紅大獎」。是次活動的候選名單由《網紅營銷品牌大獎2024》的參與品牌推薦，涵蓋大型、中型及小型網紅，橫跨多個領域，表揚不同層級網紅的專業表現及對受眾的影響力，彰顯了網紅在商業合作中的價值。



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網民可於即日起至3月21日，經《香港01》平台投選心水男、女網紅各一名，首1,000名參與投票的《香港01》會員均可賺取188「01積分」。此外，參加者需分享投選網紅的原因，並以不少於50字說明其選擇理由。評審將根據內容的創意性、說服力及完整性，選出最具代表性的分享，得獎者將有機會獲得海洋公園門票2張（名額5個）！

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*活動受條款及細則約束

男網紅候選名單如下（排名不分先後）

1. Jerry.C 謝利＠Jerryctravel

2. Denny ＠Denman 826

3. Johnny Li @Johnny鉄道撮影札記

4. 莫德偉 (德哥) @玩具TV

5. Van 仔 ＠Valor Gear

6. Hins Cheung 張敬軒 ＠hinscheung

7. 陳展鵬 ＠rucochan

8. YanTing 周殷廷 ＠whoisyanting

9. Ian Choy＠choy_ian

10. Tim Fung 馮重謙 ＠sunday.son

女網紅候選名單如下（排名不分先後）

1. msmeoww @msmeoww

2. 阿美 @foodie.army

3. 煲仔＠bowjaiiiii

4. Grace 陳凱琳 ＠ghlchan

5. Sandy To 杜穎珊 @sandytooooo

6. Karen Law 騎雲羅 @karen.karenlaw

7. Kira Chan 陳葦璇 ＠hahakirac

8. Kiki Lam＠kiki.is.cooking

9. Maisy Ma 馬曉晴 ＠maisyma1999

10. Vivian Ma 馬詠茹 ＠mawingyuuuuu

11. Sohyeon Sharing ＠sohyeon_sharing

12. Ceci Tai @cecitai0531

13. Heimen @Heimennnnnnnn

14. Sumba @Sumbaholic

15. J Lou 林欣 ＠jlouofficial

16. 王嘉盈 @kaaying219

17. Coffee 林千妤 ＠coffee89921

18. Lolly Talk

19. Cherry 李星熲 ＠cherryluii

20. 郭嘉盈 ＠michellekky

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*活動受條款及細則約束