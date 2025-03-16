專訪｜韋家雄離巢後成LED燈大王 海嘯捲走心血要賣樓還債

韋家雄演藝路一點也不容易，眾所週知他胞兄是神級編劇兼導演韋家輝，但對他沒有任何幫助，他說：「我喺亞視讀訓練班，佢就喺無綫當編劇，之後我去無綫，佢就離開去亞視」

由亞視跑龍套開始，之後過檔TVB都由小角色做起，到2015年憑《梟雄》奪得〈最佳男配角〉是他的高光時刻，演藝路上韋家雄感謝三個人，一位是監製戚其義，另一位是關海山及黃秋生。

韋家雄邊喝啤酒邊訴說自己故事，酒量相當不錯，訪問一個多鐘喝了三大杯，有少許面紅但清醒，至少沒有說多了，他說：「以前同蝦叔（關海山）拍《真情》成日飲，喺朝早六點開始飲。」

韋家雄家境窮困，小時候物質生活嚴重不足。

家境窮困執報紙當保暖衣

韋家雄一家五口住在華富邨，父親拋妻棄子，他與兄弟姊妹各自為家庭做兼職，他十三歲到酒樓賣點心，但當時童工未合法，他求酒樓老闆請他，終被他的誠意打動，每朝四點到酒樓用鏟子剷走地上的麵粉漬及污積，污積沾到廚房師傅會被踢，剷得不好被老闆鬧，剷好之後可選一籠點心作早餐，他永遠選糯米雞，因為「頂肚」。

一家五口迫在百多呎環境居住，韋家雄小時候沒有床，永遠睡在地上，但他覺得很凉爽，冬天上學也沒有羊毛內衣保暖，校褸亦不稱身，結果他去公園長椅拿一些舊報紙攝在身上取暖，他說：「唔會覺得自己慘，因為比你仲慘嘅仲有，生活冇得你選擇，你只有去面對。」

韋家雄小時候的經歷相信這一代的小朋友沒法想像，無床訓、沒有冷氣，上學前要打工才有零用錢，但他回想起來覺得很有趣味，亦令他性格變得堅毅。

監製戚其義引薦去TVB

雖然生活艱苦，但韋家雄亦有當幕前的夢想，「總之想像辦法入呢行，我連近藤真彥模仿大賽都參加過，就係想入呢行。」結果他報讀亞視訓練班，之後更拍過台慶劇《戲王之王》，他以為今次至少有人認識，他說：「套劇出街即刻去超市行下，睇下有冇人認得我，結果係冇嘅。」幸好當時他在亞視認識了監製戚其義，戚其義當時將會過檔TVB，臨走前叫韋家雄在亞視完約後找他，「我原來冇佢電話，當時冇手機㗎。」但他很幸運之後在超市碰到戚其義，戚其義叫他準備錄影帶，他帶給珍姐（戲劇總監曾勵珍）看一看，結果韋家雄順利加入TVB。

韋家雄在亞視拍過台慶劇《戲王之王》，與當家小生江華，呂頌賢有不少對手戲。

感謝蝦叔關海山

來到TVB韋家雄事業開始有起色，第一個深入民心的角色，一定是《真情》飾演大力，但原先不是劇組首選，他本來是拍《男人四十打功夫》，結果《真情》令他家傳戶曉，他最多謝蝦叔（關海山），蝦叔很大酒癮，朝早六點就喝啤酒，當時還是年青人的韋家雄，因拍劇關係成為蝦叔「啤酒友」，他說：「未開工飲到收工，收工之後唔走，繼續留喺邵氏餐廳繼續飲，有時叫馬老闆整啲羊肉煲或者小菜繼續飲，我就從中問下佢點演戲，（你喺蝦叔身上學到咩？）好多，點樣去塑造角色，叫我唔好成日擺嚟擺去，講對白要自然啲，啲對白有就有，冇就冇架喇。」

韋家雄提起蝦叔關海山，即時想喝一啖啤酒，他表示蝦叔酒量驚人，拍劇期間亦何將私家酒樽放入場景，趁鏡頭拍不到就喝一口。

畏高症頂硬上拍跳樓戲

韋家雄拍過無數劇集，相信02年的《談判專家》一定令他很難忘，他在劇中飾演阿全，有嚴重自殺傾向，他說：「套劇講我有自殺傾向，我要跳樓，跳海，跳橋，跳崖，仲有兩場文戲係同張智霖、文頌嫻玩過山車，跳樓機，但我本身係有畏高症，你話係咪大鑊？我拍呢套劇去咗睇心理醫生，塊面會不自覺地係咁跳，監製鄺業生以為我好戲，我話唔係呀，我真係驚呀，個啲真反應嚟⋯⋯之後有場戲講我天橋危坐，拍嗰陣我要坐喺彩虹道天橋，原來我已經暈咗，武師call落去同導演講『佢好似無咗知覺』（點解唔同監製講有畏高）你唔敢架，因為有發揮嘅角色好難得，自己唯有頂硬上。」

韋家雄拍《談判專家》要危坐天橋，他表示車禍行過，橋身會不斷搖晃，好像要拋你下去。（《談判專家》電視截圖）

黃秋生點醒不再思思縮縮

95年入TVB，韋家雄等了20年，終於在《梟雄》奪得〈最佳男配角〉，但他表示拍攝前一度想辭演這個角色，原來這個角色要經常跟著影帝黃秋生，他怕被鬧所以不想演，但最後亦頂硬上，曾有傳他拍攝第一天就被黃秋生鬧，但韋家雄澄清，秋生沒有鬧他，他說：「佢係話你喺劇中做得頭馬一定係叻仔兼好忠心，我唔會留個儍仔喺身邊，所以唔好用儍仔方式去演，唔好縮，放開啲去演。」

經過影帝提點，韋家雄有脫胎換骨的演出，亦令他奪獎，他說：「嗰次之後，佢令我開始放好多，攞獎嗰晚見到佢好開心，唔識點去形容，總之好多謝佢。」

韋家雄最初知道有份演《梟雄》時，一度向監製要求辭演，因他以為對方很惡，原來傳言是錯的。

演技令他成為LED燈老闆

2010年之後韋家雄離開TVB，他當時選擇了從商，他形容是一個很攪笑的故事，他當時認識了製作《幻彩詠香江》的燈光設計師，當時二人說起將LED燈飾加入《幻彩詠香江》，而韋家雄很有興趣，更開始北上同廠家傾談合作，「啲廠家實認我㗎，我係演員，原來識做戲就得，你去話畀個廠家係將會做乜嘢，《幻彩詠香江》第一年用LED燈倒數，呢單嘢唔衰得嘅，我就問過技術工程師，我講記哂佢講嘅嘢，就同返廠家傾，咁我就變成一個好pro嘅人，原來我演技就發揮係呢到，原來一切從吹水開始，你只要吹得勁，好聽，原來有生意做」

韋家雄的LED燈飾公司，更有份製作IFC倒數。（受訪者提供）

生意被海嘯沖走賣樓還債

韋家雄的LED燈公司當時非常成功，更引得日本一間油站注意，當時想韋家雄的公司，幫他們更換日本所有油站的光管，韋家雄表示如果當年成功，賺得是天文數字。於是他和拍檔借錢去日本福島設廠，但好景不常遇到311大地震，當時韋家雄投資的一切被海嘯淹沒，他說：「原來發生咁嘅事係唔識反應，如果要我去演，觀眾一定唔收貨，呆咗，沒反應，『咁即係點呀？唉，都係食咗飯先喇』嘗試email過去或點啦，但真係好天真，網絡人哋都未恢復點會收到，隔咗一個月之後就畀人追返的供款。」

韋家雄要還幾百萬，他要將香港那間房子再按給銀行，然後將內地的物業放售套現，但這時候他當年的伯樂，監製戚其義找他回巢拍《4 in Love》，初時TVB不肯，更叫戚其義用其他演員，但戚其義堅持用韋家雄，他說：「當時阿戚唔知我發生事嘅，但真係好感激佢，唔係佢堅持，我諗一定返唔到嚟。」