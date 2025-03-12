肖戰高人氣登「2024十大熱搜藝人」第三名　楊冪跌出三甲排第六名

內地微博熱搜榜一直都受到不少網民關注，然而近日微博方面就發布《2024年微博熱搜趨勢報告》，其中在「十大熱搜藝人排行榜」中，幾乎都是一線藝人之爭，女星迪麗熱巴、楊冪、劉亦菲等人均跌出三大，頂流男星肖戰排在第三名，而第一名則是另一位頂流偶像，一共登上主榜819次，文娛榜則是1033次，相當強勁。

劉亦菲排在第九名位置。（劉亦菲微博圖片）

根據微博發布的「十大熱搜藝人排行榜」顯示（按照作品相關熱點主榜次數排名，數據統計周期為2024年1月1日至2024年12月31日），十位上榜藝人中大部分都是一線藝人，而去年推出劇集《玫瑰的故事》大受歡迎話題不斷的劉亦菲，去年登上主榜位置529次，文娛榜則是677次，排在第九名位置。

而過去多次在不同排行榜排名中，均佔據三甲位置的迪麗熱巴、楊冪，去年登上熱搜榜次數前者為登主榜644次，文娛榜則是808次，排在第四名位置，而後者登上主榜為569次，文娛榜則是724次，排在第六名位置。

迪麗熱巴﹑楊冪均跌出三甲位置。（迪麗熱巴微博圖片﹑楊冪微博圖片）

至於三甲位置全屬頂流，排在第三名就是男星肖戰，去年他零影視作品推出，但仍然佔據第三名位置，可想而知其人氣及話題是多麼的強勁，去年他曾因「肖戰米蘭時裝周」、「2024灣區升明月」、「肖戰上海逛街」等登上熱搜榜，主榜一共登上715次，文娛榜則是834次。而排在第二名就是女星趙麗穎，去年她推出多部影視作品大受歡迎，包括《與鳳行》、《第二十條》等，使她多次登上熱搜受到關注，就好像「趙麗穎上榜最受關注演員」、「惠英紅誇趙麗穎」等，她登上主榜次數為794次，而文娛榜則是1039次。

肖戰排在第三名位置。（肖戰微博圖片）

趙麗穎排在第二名位置。（趙麗穎微博圖片）

而另一位頂流男星王一博去年成為「熱搜王」，一共登上主榜次數為819次，而文娛榜次數則是1033次，去年他推出了劇集《追風者》、電影《維和防暴隊》、綜藝節目《尋獲者》及《探索新境.尋找王一博》獲得許多關注，登上熱搜話題包括有「追風者導演談被王一博打動」、「王一博說杭州是一座自然之城」等，一舉一動都成為關注，人氣有升無跌。

王一博成為「熱搜王」。（王一博微博圖片）